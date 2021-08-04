Минфин на сегодняшних аукционах предлагает два длинных классических выпуска: 20-летние ОФЗ 26238 и 10-летние ОФЗ 26239. Сегодняшние аукционы безлимитные, в объемах остатков, доступных для погашения, как и на прошлой неделе, когда ведомству удалось разместить бумаги на 106,5 млрд руб. (сопоставимо с суммарным объемом заимствований на 6 предыдущих неделях).

Вчера после объявления об аукционах доходность 20-летнего выпуска выросла на 6 б.п. (до 7,19%), в то время как 10-летняя бумага практически не отреагировала (доходность вблизи 7,05%), что может быть связано с пока еще низкой ликвидностью более длинного выпуска (объем в обращении всего 12 млрд руб.).

Приток нерезидентов несколько оживил рынок ОФЗ. Сформировавшаяся благоприятная конъюнктура рынка позволяет Минфину занимать больше. Так, ЦБ отмечает определенное оживление спроса со стороны нерезидентов: их вложения в ОФЗ увеличились на 104 млрд руб. в июне-июле. Это компенсировало почти треть оттока в феврале-апреле на фоне ожидания анонсирования санкций. Как мы полагаем, спрос был поддержан: (1) проактивными действиями Банка России на фоне первых признаков охлаждения инфляции (в т.ч. воспринятые как знак того, что ужесточение ДКП близко к финалу), (2) достаточно нейтральным геополитическим фоном (особенно в сравнении с 1 кв. 2021 г.). Ожидания относительно монетарной политики также привели к уплощению кривой ОФЗ: после заседания ЦБ спред между 10-летним и 2-летним бескупонными индексами снизился к уровню 25 б.п. Напомним, что последний раз наклон кривой был таким незначительным в конце 2017 г. (сразу после смены знака наклона кривой с "минуса" на "плюс" на фоне окончания длительного цикла смягчения монетарной политики). Цикл смягчения 2020 г. в этом плане стал исключением – за счет возросших на фоне пандемии рисков длинный конец кривой не отреагировал на действия ЦБ (при снижении доходности в коротком конце кривой), что, наоборот, привело к росту наклона до уровня выше 100 б.п.

Результаты аукционов окажутся скорее позитивными. Результаты аукционов вряд ли окажутся слабыми – инвесторам должна быть интересна премия в «новых» выпусках (к старым с аналогичными сроками до погашения она составляет более 10 б.п.), а неопределенность по перспективам политики ЦБ уже в гораздо меньшей степени будет их отпугивать (как мы понимаем, близость цикла ужесточения к завершению – консенсусное мнение рынка). Кроме того, со временем нерезиденты могут начать проявлять больший интерес к новым выпускам на вторичном рынке по мере того, как они будут становиться более ликвидными, что также может повысить спрос от локальных участников уже сейчас.