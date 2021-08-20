Нынешняя коррекция на рынке США пока что гораздо слабее, чем большинство откатов за последние шесть месяцев. S&P 500 просел всего на 2,3%.

Котировки снизились потому что были опубликованы протоколы заседания ФРС США (27-28 июля), на которых управляющие высказались в пользу сокращения количественного смягчения (QE). Пока что ФРС скупает с рынка 120 млрд долларов активов в месяц в виде гособлигаций и ипотечных ценных бумаг. Управляющие не обозначили ни сроков, ни масштабов сокращения QE, они обсуждали лишь намерение.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что сокращение покупок не означает повышения ключевой ставки. Традиционно ставка является главным проводником монетарной политики, а скупка активов – инструментом тонкой настройки.

ФРС всегда делает оговорки, поскольку очень боится напугать рынок, который на разговоры об уменьшении стимулов реагирует откатом.

Впрочем, откаты эти незначительные – буквально на несколько процентов.

Корпоративная повестка

Из отдельных корпоративных событий можно выделить отчётность брокера Robinhood, недавно вышедшего на биржу. Несмотря на то, что выручка компании во втором квартале более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, акция упала на 8%. Причиной послужил комментарий менеджмента о том, что торговая активность снижается, и это отразится на будущих финансовых показателях. Снижение активности инвесторов – это общая тема для брокерских компаний, то же самое в своих отчётах подчёркивают и конкуренты Robinhood.

Интересно ещё и то, что конкретно у Robinhood торговля шуточной криптовалютой Dogecoin принесла компании 26% квартальной выручки.

Несмотря на это, чистый убыток брокера составил 502 млн долл.

Для российских инвесторов

Инвесторам из России следует обратить внимание разве что на курс доллара, который рискует вырваться выше 75 рублей на фоне слабеющей из-за распространения в мире дельта-штамма нефти.

В целом же ситуация на российском фондовом рынке здоровая: индекс Мосбиржи находится в восходящем тренде, бумаги крупнейшей по капитализации компании – Сбербанка – на неделе обновили исторический максимум. Некоторые откаты рынка неизбежны, но причин для серьёзного обвала нет.