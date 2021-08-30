В пятницу на прошлой неделе цены на нефть повысились почти на $1,6/барр. до $72,8/барр., поскольку добыча в Мексиканском заливе частично сократилась с приближением урагана "Ида". Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что сворачивание мер экономической поддержки, принятых во время пандемии, будет осторожным и постепенным, но не указал конкретных сроков. Глава ФРС выразил осторожность в оценке уровней занятости и придерживался общей позиции Федрезерва в отношении того, что текущее ускорение инфляции отчасти обусловлено перебоями с поставками из-за пандемии COVID-19 и, вероятно, окажется временным.

Рынки незамедлительно отреагировали на это выступление: котировки рискованных активов выросли, фондовый рынок США достиг очередного максимума, а доходность казначейских облигаций и доллар США упали. Мы полагаем, что со временем ФРС прояснит свою позицию в отношении сворачивания мер экономической поддержки, что негативно отразится на ценах рискованных активов — возможно, уже после одного из очередных заседаний ФРС в сентябре или ноябре. Фиксация по фьючерсам "Брент" на ближайшую дату поставки прошла на уровне $72,7/барр., на $1,63/барр. выше предыдущего фиксинга.

Сегодня утром нефть "Брент" резко подорожала, протестировав отметку $73,7/барр., хотя затем цены отступили ниже $73,0/барр. Ураган "Ида" достиг Луизианы, поэтому многие НПЗ и нефтепроводы остановили работу (возможно, на несколько недель).

Это вызвало перебои с поставками энергоносителей на американском рынке на фоне общего роста цен на сырьевые товары. Отметим, что нефтедобыча в Мексиканском заливе, вероятнее всего, восстановится гораздо быстрее, чем местная нефтеперерабатывающая отрасль, т. е. в ближайшие недели конъюнктура будет неблагоприятной с точки зрения цен на углеводородное сырье и позитивной для сегмента нефтепродуктов (потребление моторного топлива в США остается достаточно высоким, несмотря на некоторое снижение под влиянием сезонных факторов и эпидемической ситуации в стране).

В понедельник инвесторы ждут данных по потребительским настроениям в еврозоне за август. Мы полагаем, что котировки "Брент" должны удержаться выше 50-дневного скользящего среднего, которое сейчас составляет $72,8/барр. Не исключено, что сегодня рынок снова протестирует утренний максимум $73,7/барр. В дальнейшем на этой неделе в центре внимания будут совещание ОПЕК+ и данные по уровню занятости вне сельского хозяйства США за август. Участники соглашения ОПЕК+ в середине недели должны принять решение по квотам на добычу, причем рынок ожидает дальнейшего смягчения ограничений.

Кроме того, в центре внимания будут последствия урагана "Ида". В Китае выйдут индексы PMI за август, которые позволят получить некоторое представление о дальнейшей динамике спроса на сырье. Данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США выйдут в пятницу; если они будут лучше, чем ожидалось, это может способствовать общему снижению спроса на риск. В этом случае появится вероятность, что Федрезерв начнет ужесточать свою политику уже в сентябре. Мы исходим из того, что котировки "Брент" на этой неделе будут стремиться к $75,0/барр., однако пока им едва ли удастся значительно отклониться от 50-дневного скользящего среднего.