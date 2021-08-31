Просадка цен на нефть в августе (-5,6%) на фоне введения жестких ограничений в Китае должна привести к снижению нефтегазовых допдоходов – по нашим оценкам, их уровень должен составить ~220 млрд руб. Отметим, что наблюдаемый рост спотовых цен на газ в Европе найдет определенное отражение в экспортных ценах с лагом в несколько месяцев.

При этом объем интервенций существенно зависит от корректировки Минфина, но, учитывая ощутимое удешевление нефти, мы полагаем, что в сентябре он окажется меньше в сравнении с прошлым месяцем – 244 млрд руб. (3,32 млрд долл. против 4,25 млрд долл.) при прочих равных.

За прошедший месяц ослабление курса рубля составило лишь 0,5%. Несмотря на существенные положительные корректировки объема интервенций в последние два месяца (>50 млрд руб. в месяц), локальный валютный рынок продолжает ощущать поддержку сильного текущего счета (на фоне роста экспорта, все еще зажатого импорта услуг и окончания дивидендного сезона). Кроме того, достаточно мягкие высказывания главы ФРС Дж. Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле несколько успокоили рынки (в частности, возможное уже в этом году начало сворачивание программы будет осторожным и не будет означать одновременного повышения ключевой ставки).

Одновременно на фоне существенно снизившейся оценки странового риска (CDS опустился на уровень 80 б.п. впервые с начала пандемии) при усилении ожиданий скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики в России наблюдается определенное восстановление спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. При условии сохранения нейтрального геополитического фона, мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля в 72,5 руб./долл. на конец года.