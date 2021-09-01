Сегодня в фокусе заседание ОПЕК+
Цены на нефть Brent демонстрируют маловыразительную динамику, оставаясь в зоне 71,5-72,5 доллара за баррель.
Статистика от API вышла неплохой, показав сокращение запасов сырой нефти на 4 миллиона баррелей и запасов дистиллятов на 2 миллиона баррелей. Запасы бензинов выросли на 2,7 миллиона баррелей.
Сегодня помимо статистики от Минэнерго США в фокусе заседание ОПЕК+. Мы считаем, что никаких изменений относительно предыдущей договоренности не будет, то есть продолжится увеличение добычи еще на 400 тыс. барр./день.
Данные по китайскому PMI в промсекторе за август от Caixin вышли слабее ожиданий и ниже пограничного уровня (49,2 п.), что может охладить настрой инвесторов. Замедление экономики Китая становится все более очевидным, что создает угрозу для восстановления спроса на нефть. Ориентир по нефти Brent на сегодня оставляем прежним: 71-73 доллара за баррель.
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