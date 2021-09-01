Индекс МосБиржи стремится к отметке в 4000 пунктов
Спрос инвесторов на активы отечественного финансового рынка вновь набирает обороты, что выражено приростом в объеме торгов. Индекс МосБиржи (+1,3%) открылся ростом, в течение дня он тяготел к уровню 3975 пунктов. Отечественная валюта же укрепилась по итогам дня и тестировала значения ниже уровня 73 рубля за доллар на фоне разочаровывающей статистики США по занятости.
Драйверами роста выступили сектора нефтегаза и финансов. Газпром: +1,7%, вырос на фоне успешной отчетности и ожиданий высоких дивидендных выплат по итогам 2021 года.
НОВАТЭК: +3,5%, Башнефть ап: +2,2%, Транснефть: +1,1%, Лукойл: +1,0%, на фоне проходящего заседания ОПЕК, по результатам которого может быть увеличена добыча нефти, что позволит отечественным нефтяным компаниям нарастить производство.
Банковская же сфера росла в условиях общего позитивного сантимента на рынке (Тиньков: +5,4%; СПБ Банк: +1,0%; MKБ: +0,9%, Сбер ао: +1,5).
Бумаги компаний чёрной металлургии: акции Мечела ао: +2,8; ап: —0,1%, корректировались после сильного роста ранее, бумаги Северстали: —3,3%, упали из-за дивидендной отсечки.
Аутсайдерами торгов стал сектор золотодобычи (Полиметалл: —0,9%, Полюс: —0,3%) и точечные компании как КАМАЗ: —6,3%, ОВК: —4,8%, которые корректировались после стремительного роста ранее.
Мы ожидаем, что завтра рынок продолжит расти, а актуальным для индекса МосБиржи станет тестирование значения 4000 пунктов.
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