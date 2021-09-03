МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть подскочили на 2% на фоне ослабления доллара США и последствий урагана Ида для добычи в Мексиканском заливе.

Индекс доллара США DXY ускорил снижение и потерял 0,3%. Такая динамика американской валюты поддержала оптимизм на сырьевых рынках, поскольку товары, номинированные в долларах, при его ослаблении становятся более доступными для держателей других валют. Что касается нефти, то последнюю неделю наблюдается довольно устойчивая обратная корреляция между фьючерсами Brent и индексом DXY. Вчера эта тенденция сохранилась.

В Мексиканском заливе нефтяные компании активно работают над устранением последствий урагана Ида, который в выходные вышел на побережье Луизианы.

По данным Reuters, более 94% добычи нефти в заливе или 1,7 миллионов б/с остаются закрытыми. Чтобы избежать дефицита на топливном рынке, Минэнерго США выделило прибрежным НПЗ 1,5 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов для производства бензина. При этом далеко не все НПЗ возобновили работу. Семь НПЗ могут выйти из строя на срок до 4 недель из-за нехватки электроэнергии и воды.

Для цен на нефть перебои с добычей являются позитивным фактором, поддерживая цены на нефть, в особенности американский бенчмарк WTI. Спред между ближайшими контрактами на Brent и WTI на этой неделе сократился до 3 долларов после 4 долларов на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки, даже более важным, чем описанные выше, является сильный спрос в странах-импортерах. В США статистика от Минэнерго на этой неделе показала скачок поставок топлива до максимума с сентября 2019 года.

Одновременно Reuters сообщает о рекордном спросе на бензин в Индии, третьем по объему импортере нефти в мире. Индийское подразделение Moody's ожидает, что потребление бензина в стране вырастет на 14% до рекордных 739 тысяч б/с в финансовом году до марта 2022 года. Консалтинговая компания FGE прогнозирует потребление в IV квартале 2021 года на уровне 760 тысяч б/с. Сопоставимый рост потребления на 11-13% за год может быть и в Китае, втором потребителе нефти в мире.

Нефтяные фьючерсы Brent сегодня с утра торгуются около 73 доллара за баррель. Перед выходными существенных отклонений от текущего торгового диапазона не ожидается. Вечером будут опубликованы данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по уровню буровой активности в США. Число активных буровых установок является опережающим индикатором добычи. Рост может указывать на перспективы дальнейшего восстановления производства.