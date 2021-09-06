По данным Росстата, инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций по итогам 2 кв. 2021 г. выросли на 11% в реальном выражении. Стоит отметить, что инвестиционная поддержка со стороны бюджета в прошедшем квартале была минимальной, тогда как в 1 кв. ее было, наоборот, больше, чем обычно. Рост в основном обеспечивался капиталовложениями в ненефтегазовых частных сегментах. Это выглядит нетипично, учитывая, что локомотивом инвестиционного спроса в российской экономике традиционно выступают бюджет и госкомпании.

При этом, по данным за 2 кв. 2021 г., значительная часть инвестиционных расходов ненефтегазового частного сектора была сконцентрирована в нескольких отраслях (в особенности в сегменте складского бизнеса и строительства).

Инвестиционная привлекательность девелоперского сегмента (в первую очередь, жилищного строительства), на наш взгляд, вполне закономерное явление — сегмент получил значительный импульс от ускорения ипотечного кредитования, в т.ч. за счет действия программы льготной ипотеки и мягкой денежно-кредитной политики ЦБ.

Инвестиции в складскую и логистическую недвижимость после пандемии уверенно вытесняют традиционный сегмент коммерческих площадей — офисы (компании оставляют часть сотрудников на удаленной работе и после снятия ограничений) и магазины (на фоне развития сервисов доставки). Так, например, судя по данным CBRE, в 2019 г. инвестиции в складские помещения составляли лишь 14% от всего рынка коммерческой недвижимости, тогда как ближе к концу 2020 г. она перевалила за 30%.

Хотя прошлый год придал сильное ускорение онлайн-торговле, рост ее доли в розничном обороте, на наш взгляд, является долгосрочным трендом, который будет поддерживать повышение спроса на новую складскую недвижимость, и ее активное строительство продолжится. В частности, в онлайн-торговле к ней предъявляются специфические требования, в том числе по локации, т.к. она, как правило, располагается ближе к конечным потребителям. Также для онлайн-сегмента в целом требуется больше складских площадей по сравнению с оффлайном.