Мы ожидаем, что Банк России на заседании 10 сентября повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Отметим, что ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику.

Полагаем, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях для сдерживания инфляционного давления. В базовом сценарии ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 7% на заседании 22 октября. Считаем, что на этом уровне может завершиться цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё низкие ставки.

Ужесточение финансовых условий в экономике повысит привлекательность сбережений, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос, и, как следствие, приведёт к снижению инфляционного давления в экономике.

В пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании выступают следующие факторы.

Во-первых, сигнал регулятора. Банк России в пресс-релизе по итогам июльского заседания указал на то, что будет «оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Накануне недели тишины зампред ЦБ А.Заботкин повторил сигнал и не стал корректировать рыночные ожидания, которые склоняются к подъему ставки на 25 б.п.

Во-вторых, инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% г/г. К концу августа годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего максимума в 6,8%.

По нашим прогнозам, годовая инфляция достигнет своего пика в сентябре вблизи 7%. Далее мы ожидаем постепенного замедления инфляции к концу года до 6,5% г/г. К целевым 4% рост потребительских цен вернётся во второй половине следующего года.

В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают высокие цены на продовольствие и сырьё на мировых биржах, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, дефицит чипов в мире (который сказывается на автопроизводителях, производителях электроники и бытовой техники), повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран.

Частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен.

Также проинфляционными факторами являются разовые выплаты пенсионерам и военным объемом 500 млрд руб., а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ.

Сдерживающими факторами для инфляции выступают стабильный курс рубля, меры правительства по ограничению роста цен на ряд социально значимых товаров, открытие авиасообщения с Турцией, Египтом и рядом европейских стран, а также ожидаемое замедление темпов кредитования из-за ужесточения монетарной политики Банком России.

В-третьих, ожидаемое сокращение монетарных стимулов ФРС на фоне высокой инфляции в США создаёт риски оттока капитала с развивающихся рынков и риски ослабления рубля. Повышение реальной рублевой процентной ставки поможет поддержать российскую валюту и снизить риски оттока капитала.

От более резкого повышения ключевой ставки могут удержать признаки некоторого замедления российской экономики. Данные Росстата за июль зафиксировали замедления восстановительного роста в промышленности. Индексы деловой активности за август от IHS Markit указали на снижение активности как в промышленности, так и в секторе услуг.