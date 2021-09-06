В минувшую пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes (BKR) опубликовала статистику по количеству работающих буровых установок в Северной Америке по состоянию на 3 сентября. Также были раскрыты данные по международной буровой активности.

Из-за последствий урагана «Ида» рост нефтедобычи на месторождениях в США приостановился: общее количество буровых установок сократилось на 16, до 394 единиц (+118% г/г). Количество работающих установок в США увеличилось на 7, до 92 единиц (+73 установки г/г). Мы ожидаем, что их число будет поддерживаться примерно на текущем уровне до конца октября. Количество установок на газ в США выросло на 5, до 102 единиц (+42% год к году).

В Канаде число буровых вышек снизилось на 2, до 60 единиц (+27 штук г/г). Помимо статистики по Северной Америке Baker Hughes опубликовала глобальные данные за август. По состоянию на конец месяца количество активных буровых установок в мире увеличилось на 54 единицы по сравнению с июльским показателем, до 1 434 штук (+37% г/г). Наибольший прирост наблюдался в США.

Количество буровых установок без учета данных по Северной Америке увеличилось по сравнению с июльским уровнем на 26 штук, до 771 единицы (+4% г/г). Рост активности наблюдался во всех регионах, кроме Среднего Востока (−2 установки).

Мы по-прежнему ожидаем повышения буровой активности в США и в мире в целом на протяжении 2021-го и 2022 годов, что позитивно отразится на финансовых показателях нефтесервисных компаний. Перспективными, с нашей точки зрения, выглядят акции лидеров отрасли Baker Hughes (BKR) и Schlumberger (SLB).