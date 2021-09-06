Рубль с открытия устремился вниз, хотя ситуация на мировых рынках была достаточно благоприятной. Лишь нефть находилась под умеренным давлением, но вскоре стала восстанавливаться.

Несмотря на улучшение внешнего фона, рубль после нескольких коррекционных попыток продолжил сдавать позиции. Давление на него и другие развивающиеся валюты оказывает поступательный рост доллара. Правда, многие представители сектора еще утром стали восстанавливаться, часть вышла в плюс.

Восходящей динамике биржевых инструментов способствуют надежды инвесторов на то, что провальный отчет по рынку труда США, вышедший в пятницу, заставит ФРС повременить с началом сворачивания монетарных стимулов.

Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступило неожиданное и сильное увеличение промышленных заказов в Германии. Правда, опубликованный немного позже индекс доверия инвесторов в ЕС был немного хуже прогноза. В целом сегодня активность на рынках пониженная на фоне отсутствия основной сессии в США из-за праздничного выходного.

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку развернуться вверх. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI резко повысился, но столь же стремительно ушел вниз, вновь переписав недельный минимум. Затем индикатор отыграл часть потерь, оставаясь в небольшом минусе.

В середине торгов рублю все-таки удалось скорректироваться благодаря усилению восходящей динамики нефтяных цен. Однако вскоре российская валюта возобновила снижение, хотя нефть продолжила повышаться, отыграв почти все потери.

Нефть развернулась вверх

Поначалу нефть продолжала развивать нисходящее движение, стартовавшее в пятницу из-за негативных данных по рынку труда США. Однако незадолго до старта европейской сессии котировки перешли к восстановлению.

Сейчас Brent находится в небольшом минусе около отметки $72,3.

Кроме слабой статистики по американской экономике, давление на все сырьевые товары оказывает поступательный рост доллара. Однако позитивные экономические данные, вышедшие в первой половине дня в ЕС, оказали поддержку нефтяным ценам.

Доллар возобновил рост

В начале дня американская валюта активно снижалась, но вскоре стала быстро укрепляться. После открытия европейских торгов рост ускорился, затем индекс доллара (DXY) умеренно скорректировался и перешел к консолидации. Сейчас DXY прибавляет 0,15% около отметки 92,3 п.

Вслед за позитивным стартом европейская валюта устремилась вниз, немного сократив потери в начале основной российской сессии. В данный момент пара EUR/USD торгуется около значения 1,186, теряя 0,1%.

Техническая картина

Несмотря на пробой важной поддержки 72,68 руб., пара USD/RUB в пятницу сумела отскочить от нового двухмесячного минимума 72,55 руб. Теперь эта отметка является техническим препятствием для снижения, а ближайшей целью восстановления доллара может стать бывшая поддержка 73,16 руб., которая способна выступить сопротивлением.