Отечественный фондовый рынок уверенно вырос в ходе торгов 6 сентября
По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи (+0,5%) уверенно закрепился выше отметки 4000 пунктов. Основным локомотивом роста выступили акции Газпрома (+2,1%) на фоне рекордных цен на газ в Европе и приближения запуска трубопровода “Северный поток – 2”.
Поддержку росту российского фондового рынка также оказали акции сталелитейных компаний. Так, Северсталь (+1,1%), Мечел: (ао: +24,8%; ап: +11,7%); ММК (+3,1%); TMK (+5,0%) выглядели «лучше рынка» на фоне активно растущих цен на сталь и уголь.
Отдельно хотелось бы отметить ралли акций Мечела, которые в силу малого объема акций в свободном обращении, обновили многолетние максимумы, более чутко реагируя на новостной поток (например, более крупная компания, ПАО Распадская, на этом фоне смогла прибавить только 1,7%).
Лишь НЛМК (-4,1%) упал из-за дивидендной отсечки. В лидеры роста вышли и «фишки» химпрома (Фосагро: +2,4%; Акрон: +2,8%) на фоне растущих цен на удобрения, а также акции девелоперов (Самолет: +7,0%; ПИК: +1,9%).
Аутсайдером торгов оказался сектор машиностроения (Соллерс: —2,5%; КАМАЗ: —2,2%) из-за коррекции после бурного роста прошлой недели.
Банковский и нефтегазовый сектор в целом не продемонстрировали интересной динамики, за исключением отдельных бумаг. Так, мы выделим здесь, помимо Газпрома, обновление Новатэком (+1,2%) исторических максимумов, ралли в ВТБ (+3,1%) и Транснефти (+4,1%).
Мы ожидаем, что в ближайшие дни возможна определенная коррекция на рынке после бурного роста, так как рынок выглядит перегретым, а котировки на нефть в настоящее время находятся под давлением.
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