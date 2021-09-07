Цены на нефть в понедельник торговались вблизи прежних уровней на фоне пониженной торговой активности в день национального праздника в США. На котировки влияли разнонаправленные факторы, что не позволило сформировать четкий внутридневной тренд.

В начале сессии котировки оказались под давлением, отыгрывая воскресное снижение экспортных цен на саудовские сорта нефти. Саудовская Аравия снизила октябрьские отпускные цены на экспортный сорт Arab Light для азиатских покупателей на $1,3 за баррель, в то время как прогнозы предполагали более скромное снижение на $0,2-0,4 за баррель. Рынки восприняли этот сигнал, как свидетельство ослабления спроса на нефть в Азии, в том числе из-за вспышки COVID-19.

С другой стороны, поддержку котировкам оказывало падение добычи в США. В понедельник около 80% добычи нефти в Мексиканском заливе оставалось закрыто из-за последствий урагана Ида, который прошел через регион неделю назад. Потери американской добычи составляют около 1,5 млн б/с нефти и 1,8 млрд куб. ф/с природного газа. Чтобы избежать дефицита топлива Минэнерго США на прошлой неделе даже выделило часть нефти из чрезвычайного резерва.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются около $72,5 за баррель. На протяжении последней недели котировки демонстрируют боковую динамику в диапазоне $70,5-73,5 за баррель. Вероятно, в ближайшие дни этот диапазон останется актуальным, если не появится новых драйверов. В дальнейшем пробой нижней границы выглядит более вероятным, поскольку добыча в США должна восстановиться, а вот риски на стороне спроса могут оставаться актуальными.

Сегодня сутра фьючерсы Brent торгуются на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего дня.