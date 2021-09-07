Импорт в августе снизился в месячном выражении. Для всех товарных групп наблюдалось сокращение объемов импорта в сравнении с прошлым месяцем (исключением стала химия, которая выросла на скромные 0,2% м./м.).

В целом для всех компонент после активного периода восстановления весной летом началась определенная стабилизация в терминах месячных темпов. В то же время говорить о стагнации еще рано, так как данные по импорту достаточно волатильны, и снижение, даже в течение трех месяцев (например, для текстильной продукции), сложно назвать устойчивым.

Аутсайдером в августе стали машины и оборудование (-5,9% м./м. после июльского роста +3,5% м./м.).

Замедление импорта, в особенности в такой связанной с инвестициями товарной компоненте как машины и оборудование, скорее всего, связано с паузой в бюджетном стимуле несоциального характера. При этом, на наш взгляд, запланированные в августе и сентябре масштабные выплаты населению не окажут значительной поддержки товарному импорту, в отличие от реализации государственных инвестиционных расходов (в том числе уже в этом году в экономику могут начать поступать инвестиционные средства ФНБ — их общий объем запланирован на уровне 1,6 трлн руб. до 2024 г.)

В то же время, несмотря на определенное сокращение в месячных темпах, доля товарного импорта в ВВП, по нашим оценкам, все еще сохраняется на повышенном уровне, и зажатый импорт услуг может лишь отчасти снизить давление на чистый экспорт и, соответственно, рост ВВП в 2021 г.