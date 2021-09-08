МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вчерашний день ярко продемонстрировал всю хрупкость текущей конструкции фондового рынка. Нет, на самом деле ничего плохого вроде бы не произошло. Более того, в очередной раз был переписан очередной максимум и абсолютный, и по закрытию рынка в индексе NASDAQ. Правда, несколько смущает тот факт, что для установления нового рекорда хватило роста в 0,07%! Такие уж время у нас. На этом по большому счету весь позитив и заканчивается.

В целом картина рынка вырисовывается очень даже многозначительная и достаточно грустная. Вновь на первый план вышли коронахайперы, то есть акции тех компаний, которые были основными драйверами роста в самый разгар коронавирусной эпидемии в 2020 году. К этой категории в первую очередь относятся компании — триллионеры, FAANGовцы, а также акции ведущих платежных систем. Именно на акции этих компаний вчера был спрос, и именно благодаря этому спросу индекс NASDAQ все же сумел завершить день в зеленой зоне и, как уже было сказано, обновить своим исторические максимумы.

На отраслевом уровне эта картина еще более очевидна. Лишь 2 сектора из 11 завершили день в плюсе. Акции сектора циклических компаний потребительского рынка прибавили в среднем 0,63%, а акции компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг, подорожали на еще меньшую величину — всего на 0,49%. Причем и в первом, и во втором случае весь этот рост был обеспечен в основном именно повышенным спросом на акций компаний — триллионеров — Amazon.com (AMZN,+0,9%), Facebook (FB,+1,57%), Alphabet (GOOGL,+0,38%) и, наконец, Apple (AAPL,+1,55%). Столь явный интерес к последним был вызван сообщением о том, что компания Apple 14 сентября проведет очередную ежегодную презентацию своих новых гаджетов и услуг. Вот инвесторы и вдохновились.