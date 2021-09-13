Что придавит котировки нефти?
Цены на нефть Brent начинают неделю с роста и попыток закрепиться выше 73 долл./барр. Объективных факторов к этому мы не видим. Отметим, что сегодня будет опубликован отраслевой отчет от ОПЕК, а завтра от МЭА, где с высокой долей вероятности обновленные прогнозы по спросу будут понижены, что немного охладит интерес спекулянтов. Пока основной поддержкой для рынка нефти выступает более медленное, чем ожидалось, восстановление добычи и НПЗ в США после урагана Ида. Тем не менее, мы считаем наблюдаемый отскок краткосрочным и ориентируемся на возврат цен на нефть в диапазон 71-73 долл./барр. на фоне слабого отчета МЭА, что подчеркнет слабые перспективы восстановления спроса как в этом году, так и в следующем.
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