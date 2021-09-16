Российский рынок акций вчера вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи четверть процента и сумев вновь обновить исторические максимумы. Во многом рост был следствием подъема нефтяных бумаг.

В том числе "Роснефть" подала признаки выхода из боковика, обновив исторический максимум. Спрос на бумагу был во многом следствием сообщения, что компания может получить разрешение на экспорт газа по "Северному потоку 2". Среди акций нефтяных компаний "Роснефть" выглядит наиболее перспективно, но пока непонятно, реализуется ли потенциал ее роста в полной мере.

Продолжился рост "Газпрома". Причем на акции компании пришлось более четверти оборота рынка, что может быть свидетельством захода в бумагу крупных игроков. Ждем, что акции "Газпрома", последними среди "голубых фишек", обновят исторический максимум в районе 370 руб. Причем бумага может выглядеть лучше рынка и в периоды коррекции.

Более 2% прибавил Сбер, возможно, из-за возобновления притока средств нерезидентов в российские акции.

Под давлением оказались бумаги металлургов: СМИ написали, что власти ждут дополнительных налоговых поступлений от компаний сектора в размере 250 млрд руб. Пока от сильного снижения акции многих компаний сектора будет удерживать высокая дивидендная доходность. Но стоит задуматься о том, чтобы начать фиксировать прибыльные позиции по ним, высвобождая средства для более перспективных идей.

Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен для продолжения роста. После вчерашнего отскока американские фьючерсы теряют порядка 0,2%, в "красной" зоне практически все промышленные и драгоценные металлы, перестала расти нефть. Так что откроемся мы небольшим снижением, а дальше все будет зависеть от настроений на мировых площадках. По-хорошему, вчерашнего отскока Америки явно недостаточно, американские индексы должны бы продолжить рост.

В любом случае, пока все просадки стоит использовать для наращивания позиций по акциям.

Рубль вчера вырос к доллару почти на 0,8%, закрывшись около 72,3. Отметка 72 является очень сильной поддержкой по паре доллар-рубль. Такие уровни сходу не пробиваются. Скорее всего, на текущей неделе эта отметка устоит. Сегодня же на утренней сессии рубль слабеет к доллару на 0,2%.