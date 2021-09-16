В среду позитивный внешний фон позволил российскому рынку акций продолжить движение наверх. Индекс МосБиржи вновь сумел переписать исторические максимумы за счет положительной динамики цен на нефть и отскока рынка США.

Обороты торгов в акциях индекса продолжили увеличиваться, достигнув максимальных с мая уровней. Почти треть объема пришлась на Газпром, акции которого поднялись к рекордным за 13 лет значениям.

При этом показатель оборотов превышает среднегодовое значение, что свидетельствует о высоком спросе на российские акции. Поэтому, если внешний фон существенно не ухудшится, то рынок может продолжить рост.

В аутсайдерах по-прежнему находится сектор металлургии и добычи (-1%). Повышенный спрос при этом сохраняется в нефтегазовом отраслевом индексе (+0,4%). Подобная тенденция в ближайшее время может сохраниться.

Цены на нефть накануне вышли из боковой консолидации наверх, и локальные цели сместились в район $76-77, откуда ранее разворачивалось несколько волн роста этим летом. Возможно, и в этот раз здесь произойдет торможение, ведь поводов для ускорения ралли в условиях замедления темпов роста крупнейших экономик может быть недостаточно.

Ранее три ключевых агентства (EIA, ОПЕК и МЭА) представили прогнозы по спросу на нефть в 2021 г. и 2022 г. На фоне скачка заболеваемости COVID-19 в азиатском регионе, которое наблюдалось в августе, рынок с тревогой ждал обновленных оценок, опасаясь замедления оценок спроса. Но агентства ограничились незначительными корректировками, в целом сохранив оптимистичный взгляд на рынок.

В США тем временем падают запасы как сырой нефти, так и нефтепродуктов, а часть производственных мощностей еще не полностью восстановилась после недавнего урагана Ида. При этом погодные условия в регионе остаются плохими, что способствует разрастанию локального дефицита. Добыча нефти за неделю отскочила лишь до 10,1 млн б/с, тогда как до урагана в стране добывалось 11,5 млн б/с.

Подъем Brent также можно косвенно привязать и к наблюдаемому ралли цен на газ, за которым могут тянуться котировки нефтяных фьючерсов.

Рост цен на энергоносители способствует постепенному укреплению рубля. В среду пара USD/RUB опустилась к 72,25.

Как уже ранее много раз отмечали, на наш взгляд, пространство для укрепления национальной валюты в среднесрочной перспективе сохраняется. И это несмотря на бюджетное правило, в рамках которого Минфин ежедневно покупает валюту на 14,9 млрд руб. Ближайшие цели по доллару находятся в диапазоне 71,5-72. Но до конца года допускаем и более сильное снижение в сторону круглой отметки 70. Поводов для девальвационных импульсов в рубле сейчас не наблюдается.

После шести слабых сессий американский индекс S&P 500 начал отскакивать. Как и в России, рынок вытягивал наверх энергетический сектор: Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhilips и др.

В результате вчерашнего подъема котировки S&P 500 вернулись в рамки устоявшегося в последние месяцы восходящего канала. Риски коррекции снизились, и мы видим первую попытку оформить привычное движение наверх после коррекции. В предыдущие семь раз в 2021 г. откаты оказывались временными и покупателям удавалось возвращать рынок на максимумы. Беспокоиться за дальнейшие перспективы по S&P 500 можно будет лишь в случае спуска ниже августовского минимума 4367 п.

В ближайшее время инвесторы уйдут в фазу ожидания перед важнейшим заседанием ФРС 22 сентября. От регулятора ждут подробностей по плану сокращения QE. Локальный всплеск волатильности может быть в пятницу на фоне большой экспирации фьючерсов и опционов.