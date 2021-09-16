МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после неоднозначной динамики в начале сессии, завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,9%. Рост произошел без видимых фундаментальных причин, при этом S&P 500 не преодолел краткосрочного сопротивления 4490 пунктов, что необходимо для развития повышения. Биржи в целом пребывают в ожидании фундаментальных сигналов перед заседанием ФРС на следующей неделе и пока преимущественно получают данные о замедлении темпов экономического роста, что предвещает сохранение низких процентных ставок в стране.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В четверг рынок ожидает публикация блока макроэкономической статистики, которая, вероятно, укажет на некоторое охлаждение экономики, но если окажется слишком слабой, может спровоцировать волну фиксацию прибыли.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который оставался в стадии краткосрочной коррекции. В четверг особого внимания инвесторов заслуживает выступление главы ЕЦБ, а также данные по торговому балансу еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%. Австралийский S&P/ASX прибавил 0,6%. Китайские индексы падают в пределах 2%, оставаясь под давлением данных об охлаждении национальной экономики в августе, опубликованных накануне, а также рисков новых регуляторных ограничений.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после скачка наверх на 3% накануне. Котировки приостановили рост у краткосрочных целей движения 76,50 и 73,30 долларов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), но в целом после некоторой передышки выглядят готовыми вернуться к июльским максимумам 77,82 и 76,95 долларов соответственно. Поддержку ценам накануне оказали данные Минэнерго США о значительном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе, а также сохранение ограниченной нефтедобычи в Мексиканском заливе.

События дня:

• торговый баланс еврозоны в июле (12.00 мск)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.00 мск)

• розничные продажи США в августе (15.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)

• производственные запасы США в июле (17.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли, обновив очередные максимумы 4081 пункт и 1773 пункта, от которых отступили к завершению сессии. Индикаторы по-прежнему сохраняют потенциал краткосрочного повышения как минимум в район 4105 и 1790 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), но в случае ухудшения внешних сигналов могут стремиться к поддержкам 4050 и 1750 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4010-4110 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно ослабевает. Пара доллар/рубль находится у минимума с конца июня и стремится к 72 рублям с ближайшими поддержками у 71,90 рублей и 71,50 рублей. Пара евро/рубль расположена у минимума с июля 2020 года с ближайшей поддержкой у 84,90 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под сдержанным понижательным давлением ввиду приостановки роста цен на нефть, а также склонности к продажам в Азии. В течение сессии, однако, инвесторы могут пытаться вернуться к осторожным покупкам после разворота на американских площадках накануне, после чего динамика будет зависеть от блока макроэкономической статистики из США. Западные площадки скорее вступили в режим ожидания новых существенных драйверов, в то время как российские активы в целом сохраняют склонность к росту.