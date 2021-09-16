МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Текущая динамика российского рынка во многом связана с ситуацией на европейском рынке газа. В утренние часы рынок попытался возобновить рост и в моменте индекс МосБиржи достигал 4073,72 п. Однако это значение уже ниже максимума предыдущего дня. К середине европейских торгов фьючерс на газ в Европе упал ниже 800 долларов за 1000 кубометров по сравнению с почти 980 долларов на максимуме предыдущего дня. Как следствие, один из лидеров последних дней акции "Газпрома" ушли в минус и потянули за собой весь рынок. Также активно снижаются контракты меди и никеля, золота и серебра, что оказывает давление на сектор металлов и добычи.

• По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 4042,81 п. (-0,56%), а РТС — 1756,70 п. (-0,56%).

• Сектор нефти и газа повышался почти на 0,5%, но за счёт бумаг "Роснефти", у которой появляются перспективы участия в газовом экспорте. Вниз сектор тянули бумаги "НОВАТЭК" и "Газпрома".

• Сектор металлов и добычи терял более 0,9% на фоне дешевеющих бумаг "РусАл", золотодобытчиков и ГМК "Норникель". Давление на промышленные металлы оказывают ожидания банкротства китайского застройщика China Evergrande. Компания в начале недели сообщила о вероятном дефолте по ряду платежей из-за падения продаж недвижимости. В самом деле, индекс цен на недвижимость в КНР вырос в августе на 4,2% по сравнению с 4,6%. Как минимум, это говорит об охлаждении спроса.

• Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом", который завершается в 2022 году. Таким образом, уже с октября будущего года Польша планирует закупать газ из Baltic Pipe. Второй неприятной новостью для "Газпрома" стал разворот цены на газ в Европе. Уже накануне был резкий откат от значений около 980 долларов за 1000 кубометров, а на торгах в четверг цена опустилась ниже 800 долларов. На этом фоне акции "Газпрома" теряли более 1,6% в середине сессии.

Инфляция продолжает ускоряться, намекая на более высокую ставку в рубле.

• Рубль корректировался против доллара, но укреплял свои позиции против евро. В моменте евро слабел до 85,21. Рынок ОФЗ может испытывать давление в краткосрочной перспективе из-за продолжающегося разгона инфляции.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5450 рублей.

• Ставки MosPrime снизились до 6,96% на день, 7,03% на неделю и 7,19% на месяц.

• По данным Росстата, годовая инфляция к 13 сентября ускорилась до 6,87%. К моменту принятия решения по ставке ЦБ РФ оценивал инфляцию на уровне 6,74%, а к 30 августа она составляла 6,68%. Таким образом, пока сохраняется динамика ускорения роста цен, что повышает вероятность изменения ставки на октябрьском заседании. Ситуация дополнительно усложняется тем обстоятельством, что год назад в начале сентября наблюдалась дефляция. В краткосрочном плане это негатив для курса рубля, но потенциальное повышение ставки до 7,0% увеличит его сравнимую с другими валютами доходность.

• На Forex доллар усиливает свои позиции. DXY повышается на 0,2% и торгуется выше 92,70 п. Австралийский доллар слабел на 0,2% на фоне дешевеющих промышленных металлов и нового годового минимума по фьючерсам на поставку железной руды в Китае. Меж тем уровень безработице в Австралии упал до 4,5% в августе при ожиданиях роста до 4,9%. Однако Бюро Статистики отметило, что подобная динамика в большей степени связана с сокращением группы трудового возраста, чем с реальным ростом занятости.

По состоянию на 15:15 мск:

• DXY — 92,76 (+0,23%),

• USD-RUB — 72,47 (+0,27%),

• EUR-RUB — 85,24 (-0,15%),

• EUR-USD — $1,176 (-0,44%),

• GBP-USD — $1,383 (-0,06%),

• USD-JPY — 109,38 (+0,04%).

Прогнозы Ryanair подняли котировки акций авиакомпаний

• В отличие от России, в Европе индексы преимущественно демонстрировали рост. Лидировал сектор путешествий и гостеприимства и лишь сектор базовых материалов снижался.

• Оптимизм в сфере путешествий и гостеприимства связан с повышением прогноза по пассажирскому трафику компанией Ryanair, которая является крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Европе.

• Давление на акции добывающих компаний, включая Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto оказывают очередные новости из Китая, где власти намерены выбросить на рынок дополнительные объёмы металлов из стратегических запасов.

• Акции производителя комплектующих для автомобилестроителей Continental в моменте теряли более 10% после выделения в отдельную компанию подразделения Vitesco, которое занимается комплектующими для железнодорожного транспорта.

По состоянию на 15:15 мск:

• FTSE 100 — 7040,67 п. (+0,34%),

• DAX — 15692,92 п. (+0,49%),

• CAC 40 — 6649,58 п. (+1,00%).

Китай формирует базу для увеличения экспорта "Газпрома"

• Китай, в рамках зимнего отопительного сезона, планирует расширить число северных городов, участвующих в компании по снижению выбросов. Более 3,67 миллионов домохозяйств планируется перевести с угольного отопления на природный газ и электричество. Одновременно в сообщении властей говорится, что цены на газ повышаться не будут.

• Нефть продолжает удерживаться выше 75 долларов за баррель. Однако на рынке начинает формироваться идея коррекции. Производство в Мексиканском заливе продолжает восстанавливаться. Работы ускорились после ослабления тропического шторма Николас. Соответственно, к концу недели ожидается восстановление добычи до 85%-90% от потенциального объёма. Поэтому в обозримой перспективе на нефть будет оказывать давление традиционный сезонный фактор. С конца сентября по начало ноября американские НПЗ проводят профилактические работы с перестройкой на зимний режим, что приводит к меньшему спросу на нефть.

По состоянию на 15:15 мск:

• Brent — $75,27 (-0,25%),

• WTI — $72,14 (-0,26%),

• Золото — $1769,7 (-1,40%),

• Медь — $9526,21 (-1,94%),

• Никель — $19495 (-2,60%).

Сильная статистика по США говорит в пользу сокращения покупки облигаций Федрезервом

• Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 20 тыс. до 332 тыс. Объём розничных продаж вырос за август на 0,7%, что оказалось лучше прогноза. Без учёта автомобилей и топлива розничные продажи увеличились на 2,0%. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в сентябре до 32,7 п. с 19,4 п., что также оказалось лучше прогнозов.

• На этом фоне фьючерсы на основные индексы США начали ликвидировать свои потери. Фьючерс на Dow Jones почти вышел в ноль, а вот NASDAQ всё ещё терял более 0,4%. Поводом для слабости технологичного индекса служит рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам на 4 базисных пункта до 1,34%. Индекс доллара также усилил свой рост, поскольку сильные экономические данные поддерживают идею сокращения покупки облигаций Федрезервом в ближайшие месяцы.

• Акции операторов казино продолжают снижаться на ожиданиях более строгого регулирования отрасли в Макао. Накануне власти Макао объявили о планах пересмотреть законодательство в сфере игровой индустрии.

• Акции Facebook могут оказаться под давлением. В Сенате планируют провести межпартийное расследование по факту игнорирования компанией известного потенциального ущерба психике подростков от Instagram.

• Похоже, что торги в четверг пройдут по схеме более устойчивого спроса на акции цикличных секторов. Меж тем в технологичных бумагах будут преобладать продажи из-за ожиданий более жёсткой политики ФРС.