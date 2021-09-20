После заметной коррекции в августе, когда нефть марки Brent дешевела до 65 долл./барр. на фоне новых ограничений из-за распространения дельта-штамма коронавируса, нефтяные цены вновь вернулись к росту (так, на прошлой неделе они достигли 75 долл./барр.). Движение вверх продолжается на данных о запасах нефти в США. В частности, на неделе к 10 сентября они сократились на существенные 6,4 млн барр., и это снижение происходит на фоне роста предложения от ОПЕК+ (напомним, что участники соглашения ежемесячно увеличивают добычу на 400 тыс. барр./сутки). Снижение запасов свидетельствует о сохранении дефицита на рынке, что говорит в пользу оптимистического сценария восстановления спроса на нефть.

Мы полагаем, что спрос будет и дальше восстанавливаться, и дефицит нефти будет ликвидирован только ближе к концу года. Тем не менее, мы не исключаем коррекции в ценах в ближайшее время, что в большей степени будет связано с движением мировых фондовых индексов в целом. Наметившееся снижение на глобальных рынках на опасениях замедления роста мировой экономики отразится и на нефтяных котировках. Но пока они выглядят достаточно устойчиво, сегодня утром фьючерсы на нефть марки Brent ушли незначительно ниже 75 долл./барр. Другие фундаментальные показатели пока поддерживают восходящий тренд нефтяных цен. Добыча нефти в США не показывает заметной позитивной динамики, несмотря на относительно высокие цены. Более того, из-за погодных условий добыча в стране упала до 10 млн барр./сутки и восстанавливается медленно. При этом стоит отметить, что количество активных нефтяных буровых установок в США продолжает увеличиваться. Так, с начала года оно выросло на 55% до 411 штук. Пока мы сохраняем наш прогноз цен на нефть марки Brent на уровне 70 долл./барр. в среднем в 4 кв. 2021 г.