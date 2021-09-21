К негативу последних дней, вызванному перспективой дефолта китайского девелопера Evergrande, приведшего к распродажам на глобальных рынках (рубль в понедельник ослаб на 0,7% до 73,5 руб./долл.), добавляется неопределенность относительно предстоящего заседания ФРС.

Заседание ФРС не должно добавить негатива на рынки ЕМ. Сценарий сворачивания количественного стимулирования ФРС (о котором, как ожидают рынки, будет объявлено по итогам заседания в четверг) видится нам достаточно мягким. На фоне относительно слабой статистики по рынку труда в США за август (235 тыс. занятых в несельскохозяйственном секторе против ожидаемых 728 тыс.) и отсутствия «ястребиных» нот в риторике председателя ФРС точные сроки на предстоящем заседании могут быть и не объявлены, хотя должна появиться большая ясность. При этом старт сворачиванию может быть дан в конце 2021 г. (Дж. Пауэлл отмечал, что такой срок может быть «подходящим» («appropriate»), если экономика будет восстанавливаться согласно ожиданиям). Такой исход заседания, при прочих равных, не должен принести негатив на валютные рынки развивающихся стран.

Баланс факторов оставляет рубль в диапазоне 72-74 руб./долл. При этом, на прошлой неделе рубль значительно выбивался из динамики валют рынков развивающихся стран — на фоне временного роста цен на нефть выше отметки в 75 долл./барр. рубль приближался к 72,3 руб./долл. Таким образом, даже несмотря на беспрецедентно высокие объемы интервенций Минфина, рублю удалось ощутить позитив от хорошей конъюнктуры цен на нефть. По нашим оценкам, баланс основных факторов создает для рубля определенный коридор (72-74 руб./долл.), значительные отклонения за границы которого в ближайшее время маловероятны, и наш прогноз на конец года сохраняется на уровне 72,5 руб./долл.