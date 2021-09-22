Минфин берет "передышку"
После досрочного выполнения плана заимствований на третий квартал на прошлой неделе Минфин решил изменить тактику: если после вступления в силу санкций США на новый госдолг предлагались только длинные выпуски, то сейчас размещается относительно короткий классический выпуск ОФЗ 25085 (срок до погашения — 4 года). Кроме того, впервые с конца июля Минфин установил лимит на аукционе — 15 млрд руб., и такой скромный объем, скорее всего, будет реализован.
Доходности "старых" классических бумаг аналогичной дюрации (26229, 26234) составляют 7,07%, и, как и по прочим "новым" выпускам, премия при размещении ОФЗ 25085 может составить 10-15 б.п. к этому уровню. Отметим, что в этом году выпуски со сроком до погашения до 4 лет предлагались всего 5 раз, и минимальное размещение составило как раз чуть больше 15 млрд руб.
Помешать размещению может снижение аппетита к риску на глобальных рынках на фоне ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande и неопределенности перед заседанием ФРС. Доходности вдоль кривой ОФЗ с прошлой среды выросли на 10-14 б.п. (в т.ч. только в понедельник сразу на 9 б.п.).
Мы полагаем, что своего рода пауза, которую делает Минфин на этой неделе, может как раз быть связана с негативной рыночной конъюнктурой в последние дни (ведомству не требуются заимствования любой ценой). При этом министр финансов Антон Силуанов прокомментировал, что основной целью заимствований является не выполнение плана, а финансирование расходов. Кстати говоря, глава Минфина упомянул, что 900 млрд руб. расходов, запланированных на 2023-24 гг., будут перенесены на текущий год. Мы ожидаем, что Минфин захочет вернуться к более активным размещениям, когда спрос восстановится.
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