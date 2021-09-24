Рубль продолжает проплывать мимо санкций, опираясь на нефть
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе демонстрировал разнонаправленную динамику.
При этом основные резервные валюты в начале недели активно прибавили в весе, однако затем они преимущественно теряли позиции, корректируясь вниз. В итоге доллар США обновил максимум с 30 августа (73,62 рубля). Евро остался в коридоре прошлой недели — диапазон колебаний его курса составил 85,09-86,33 рубля.
Основным курсообразующим фактором для рубля стали колебания аппетита к риску на мировом рынке в свете возможного банкротства китайского застройщика Evergrande.
Рынок нефти обновил максимум цены по сорту Brent с октября 2018 года, подскочив до 78,24 доллара.
Это оказывало поддержку курсу рубля, несмотря на возросшие санкционные риски.
В итоге доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 5 копеек до уровня 72,8 рубля, евро — на 10 копеек до 85,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом к завершению недели превысила 5,65 тысячи.
РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА КИТАЕМ, НЕФТЬЮ И ФРС
Рубль начал рабочую неделю ослаблением и обновил минимумы за исследуемый период против доллара и евро на фоне общего ослабления аппетита к риску на мировых рынках. Основной негативный импульс для этого сектора мирового рынка пришел из Китая, и рубль не остался в стороне от упавшего сегмента развивающихся валют.
Китайская China Evergrande Group, долг которой является крупнейшим среди всех публичных компаний по управлению недвижимостью и строительных фирм в мире, заявила, что столкнулась с беспрецедентными финансовыми трудностями.
В итоге участники рынка стали отыгрывать риски того, что Пекин допустит банкротство Evergrande, что приведет к убыткам ее акционеров и владельцев облигаций.
Однако участники российского внутреннего валютного рынка быстро отыграли китайский негатив и стали корректировать рубль вверх на фоне обновления рынком нефти локальных максимумов. В свою очередь "черное золото" росло на фоне данных о сокращении запасов углеводородов в США.
Американский институт нефти (API) зафиксировал на прошлой неделе падение нефти на 6,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь на 2,4 миллиона баррелей.
Минэнерго страны официально сообщило о падении запасов нефти на 3,5 миллиона баррелей до 414 миллионов — минимума с октября 2018 года.
При этом цена к завершению недели обновила максимум как раз с этой же даты.
Поддержка валюте РФ приходила и от вербальных интервенций высокопоставленных чиновников. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на заседании правительства, что рубль сейчас несколько недооценен, а министерство ожидает некоторого укрепления нацвалюты в конце 2021 — начале 2022 года — курс доллара на конец текущего года ожидается на уровне 71,9 рубля.
Решение и комментарии ФРС США по учетной ставке были предсказуемы и достаточно спокойно восприняты мировым рынком, что не помешало рублю продолжить восстановление. Регулятор ФРС в двенадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.
ФРС также заявила, что продолжит ежемесячный выкуп активов с рынка на 120 миллиардов долларов до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
ПРОГНОЗЫ
Завершение рабочей недели рубль провел в попытках коррекции — стабилизации, приблизившись к уровням закрытия предыдущей недели.
Свою долю в сдерживание дальнейшего укрепления российской нацвалюты внесли санкционные новости из США.
Палата представителей США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год — законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.
Впрочем, эти риски пока достаточно отдаленные и неопределенные: нужно одобрение американского Сената, а затем и президента. Есть вопросы и к реализации указанного санкционного механизма.
Поэтому рубль, скорее всего, пока продолжит смотреть на динамику рынка нефти и отыгрывать завершающий этап налогового периода сентября в РФ.
Читайте также:
Поставщик газа в ФРГ разорвал контракты с клиентами на фоне высоких цен
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210924/834800090.html