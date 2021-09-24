МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе демонстрировал разнонаправленную динамику. Эксперт объяснил зависимость цен на нефть от стоимости газа

При этом основные резервные валюты в начале недели активно прибавили в весе, однако затем они преимущественно теряли позиции, корректируясь вниз. В итоге доллар США обновил максимум с 30 августа (73,62 рубля). Евро остался в коридоре прошлой недели — диапазон колебаний его курса составил 85,09-86,33 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля стали колебания аппетита к риску на мировом рынке в свете возможного банкротства китайского застройщика Evergrande.

Рынок нефти обновил максимум цены по сорту Brent с октября 2018 года, подскочив до 78,24 доллара.

Это оказывало поддержку курсу рубля, несмотря на возросшие санкционные риски.

В итоге доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 5 копеек до уровня 72,8 рубля, евро — на 10 копеек до 85,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом к завершению недели превысила 5,65 тысячи.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА КИТАЕМ, НЕФТЬЮ И ФРС

Рубль начал рабочую неделю ослаблением и обновил минимумы за исследуемый период против доллара и евро на фоне общего ослабления аппетита к риску на мировых рынках. Основной негативный импульс для этого сектора мирового рынка пришел из Китая, и рубль не остался в стороне от упавшего сегмента развивающихся валют. Citigroup раскрыла роковой сценарий роста цен на газ

Китайская China Evergrande Group, долг которой является крупнейшим среди всех публичных компаний по управлению недвижимостью и строительных фирм в мире, заявила, что столкнулась с беспрецедентными финансовыми трудностями.

В итоге участники рынка стали отыгрывать риски того, что Пекин допустит банкротство Evergrande, что приведет к убыткам ее акционеров и владельцев облигаций.

Однако участники российского внутреннего валютного рынка быстро отыграли китайский негатив и стали корректировать рубль вверх на фоне обновления рынком нефти локальных максимумов. В свою очередь "черное золото" росло на фоне данных о сокращении запасов углеводородов в США.

Американский институт нефти (API) зафиксировал на прошлой неделе падение нефти на 6,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь на 2,4 миллиона баррелей.

Минэнерго страны официально сообщило о падении запасов нефти на 3,5 миллиона баррелей до 414 миллионов — минимума с октября 2018 года.

При этом цена к завершению недели обновила максимум как раз с этой же даты.

Поддержка валюте РФ приходила и от вербальных интервенций высокопоставленных чиновников. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на заседании правительства, что рубль сейчас несколько недооценен, а министерство ожидает некоторого укрепления нацвалюты в конце 2021 — начале 2022 года — курс доллара на конец текущего года ожидается на уровне 71,9 рубля.

Решение и комментарии ФРС США по учетной ставке были предсказуемы и достаточно спокойно восприняты мировым рынком, что не помешало рублю продолжить восстановление. Регулятор ФРС в двенадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.

ФРС также заявила, что продолжит ежемесячный выкуп активов с рынка на 120 миллиардов долларов до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в попытках коррекции — стабилизации, приблизившись к уровням закрытия предыдущей недели. В Кремле высказались о возможных санкциях США на российский госдолг

Свою долю в сдерживание дальнейшего укрепления российской нацвалюты внесли санкционные новости из США.

Палата представителей США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год — законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Впрочем, эти риски пока достаточно отдаленные и неопределенные: нужно одобрение американского Сената, а затем и президента. Есть вопросы и к реализации указанного санкционного механизма.

Поэтому рубль, скорее всего, пока продолжит смотреть на динамику рынка нефти и отыгрывать завершающий этап налогового периода сентября в РФ.

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