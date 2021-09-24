МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста, стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 78 долларов за баррель впервые с 29 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09%, до 78,09 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 1,11%, до 74,11 доллара за баррель.

Ближе к концу рабочей недели инвесторы больше склонны обращать внимание на позитивные факторы рынка, такие как перспективы спроса и восстановление рынка.

"Если взглянуть на нефтяной спрос, отсутствие новых локдаунов в Европе, устойчивое восстановление автомобильных поездок в Китае и отмену запрета США на въезд иностранных туристов с ноября 2021 года, то это улучшает перспективы роста в ближайшие кварталы", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 24 сентября, увеличилось на 10 – до 421 агрегата.