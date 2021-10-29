Продолжающийся подъем инфляции был негативно воспринят на рынке
Дальнейшее ускорение недельного роста цен, которое уже привело к подъему годовой инфляции выше верхней границы прогноза ЦБ на этот год, спровоцировало вчера новую волну распродаж на долговом рынке. Начавшаяся в среду коррекция не удалась, и ОФЗ откатились к новым минимумам, причем оборот торгов вновь вырос.
Рынок постепенно начинает учитывать в котировках возможность повышения ключевой ставки на 100 б.п. на заседании в декабре.
Изменения же формы суверенной кривой не происходит, пик доходности приходится на выпуски со сроком погашения 3–4 года и составляет около 8,4%. Короткий участок кривой пока торгуется с меньшей премией к ключевой ставке, годовой бенчмарк ОФЗ 26209 (погашение в июле 2022 г.) вчера предлагал доходность 7,84%. Дальний участок также пока в меньшей степени реагирует на ожидания более существенного повышения ключевой ставки, он скорее ориентируется на ее долгосрочный уровень. Уровень доходности здесь лишь незначительно превышает 8,1%.
В более отдаленной перспективе нас беспокоит, что рынок начинает отражать в котировках линкеров более высокий уровень инфляции на горизонте до восьми лет.
Так, еще в конце сентября средняя инфляция на периоде до 2030 г. ожидалась инвесторами на уровне 4,3%, сейчас же этот показатель перевалил через отметку 5%.
Наибольшая торговая активность вчера была зафиксирована в двух бумагах с погашением в 2031 г. – в ОФЗ 26235 и бенчмарке 26239, а также в пятнадцатилетнем индикативном выпуске ОФЗ 26240. Все три выпуска потеряли по итогам дня около 1% от номинала, доходность у ОФЗ 26235 составила 8,16% (плюс 19 б.п. за день), у ОФЗ 26239 – 8,17% (плюс 13 б.п.), у ОФЗ 26240 – 8,13% (плюс 13 б.п.).
На среднем участке суверенной кривой объем торгов был распределен более или менее равномерно по большому количеству выпусков, ярко выраженных лидеров по активности выделить сложно. Здесь рост доходности составил около 20 б.п. Мы полагаем, что средний участок суверенной кривой останется под давлением, на длинном же участке ждем стабилизации и, возможно, даже попытку коррекции.
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