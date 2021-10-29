Вчера Магнит опубликовал сильные результаты за 3 кв. 2021 г. Выручка компании увеличилась на 27,7% г./г., а розничные продажи – на 28,2% г./г. Такой высокий рост был частично вызван приобретением "Дикси", но также сильными результатами магазинов под брендом "Магнит", выручка которых повысилась на 13,8% г./г. за счет роста сопоставимых продаж на 8,2% и торговой площади на 7,5% г./г.

Рентабельность по EBITDA осталась неизменной г./г. на уровне 7,2%, Чистый долг/EBITDA вырос до 1,9х

Валовая рентабельность снизилась г./г. до 23,6% с 23,8% из-за того, что сеть "Дикси" работает с более низкой коммерческой маржой, что было только отчасти компенсировано повышением рентабельности промо-мероприятий, снижением потерь и логистических затрат и положительным влиянием структуры продаж по форматам. Рентабельность по EBITDA осталась неизменной г./г. на уровне 7,2% благодаря снижению доли от выручки расходов на персонал, коммунальные услуги и упаковку и материалы, что было лишь частично нивелировано опережающим ростом расходов на рекламу и аренду. Важным фактором сохранения рентабельности по EBITDA стал положительный эффект операционного рычага. Чистая рентабельность выросла до 2,8% по сравнению с 2,5% год назад благодаря медленному росту чистых финансовых расходов и отсутствием убытка по курсовым разницам. Показатель Чистый долг/EBITDA (IAS 17) составил 1,9х, увеличившись с 1,2х на конец 2 кв. 2021 г. из-за приобретения "Дикси".

Мы позитивно оцениваем опубликованные результаты из-за увеличения сопоставимых продаж магазинов "Магнит" до 8,2% по сравнению с 5,2% во 2 кв. 2021 г., а также сохранения рентабельности по EBITDA неизменной г./г., несмотря на приобретение "Дикси". Магниту удалось показать самый высокий рост выручки и лучшие сопоставимые продажи в 3 кв. 2021 г. среди публичных продуктовых ритейлеров.