Рынок нефти перешел в фазу консолидации, а цены на сырье не могут закрепиться выше отметки в 85 долларов США за баррель. Вчера официальные данные из США не подтвердили тенденцию рынка к ужесточению.

Возможно, мы наблюдаем первые признаки фундаментального перехода к смягчению на рынке, не в последнюю очередь потому, что спрос на нефть в дальнейшем продолжит расти в умеренном темпе, а увеличение предложения сланцевой нефти в США и странах ОПЕК+ обеспечит достаточную компенсацию.

Мы считаем, что рынок нефти находится на пике, и отмечаем, что цены на нефть торгуются в "бычьих" диапазонах наших прогнозов.

После резкого роста в октябре цены на нефть консолидируются на уровне чуть ниже 85 долларов США за баррель. Вчерашняя публикация официальных данных по рынку нефти США не подтвердила опасения по поводу сокращения запасов нефти и способствовала кратковременному снижению цен на сырье. Более того, с конца лета в нефтехранилищах Северной Америки наблюдается боковая тенденция, и даже несколько сократилось отставание от среднесезонных значений.

Мы считаем, что рынок нефти находится на этапе перехода от ужесточения к смягчению, который может продлиться несколько месяцев. В странах Запада и Китае спрос в основном вернулся на докризисный уровень. Пока топливо будет составлять значительную часть расходов домохозяйств, а напряженность в цепочке поставок и на рынке недвижимости будет создавать неопределенность, мы предполагаем, что потребление нефти на этих основных рынках в лучшем случае продемонстрирует боковую тенденцию.

Перспективы постепенного роста спроса в глобальном масштабе скорее исходят от развивающихся рынков и окончательного восстановления авиаперевозок. Снижение цен на уголь и природный газ, вероятно, также ограничит использование нефти для выработки электроэнергии.

Рост добычи нефти в США и обещанное постепенное ослабление ограничений на поставку нефти из стран ОПЕК+ должны в достаточной степени компенсировать этот постепенный подъем. Основным фактором неопределенности в ближайшей перспективе является конфронтация между производителями и потребителями и возможность вмешательства в рынок со стороны правительства США в связи с ростом цен на топливо.

Мы отмечаем, что цены на нефть торгуются в пределах нашего "бычьего" сценария, однако в 2022 году мы ожидаем снижения цен.