К концу недели настроения на мировых рынках вновь стали ухудшаться. Одновременное снижение показывали как индекс развитых рынков (MSCI World: —0,2%), так и развивающихся (MSCI EM: —0,4%). Американский индекс S&P500 потерял 0,2%, с наибольшими потерями в энергетическом и финансовом секторах. В то же время индекс технологических компаний NASDAQ Composite вырос на 0,4%, обновив исторический максимум, чему способствовали сильные отчеты отдельных корпораций. И хотя значимых экономических новостей или статистики не выходило, доллар (по индексу DXY) продолжил тестировать пики июля 2020 года на фоне опасений по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, а также приближения срока по необходимости повышения планки госдолга США.

По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная. Цены на нефть и промышленные металлы притормозили свое снижение, а ключевые индексы на азиатские рынки «в красной» зоне, за исключением Китая, где регулятор сохранил ключевую ставку без изменений и Южной Кореи на фоне сильной статистики по внешней торговле. В тоже время фьючерсы на американские и европейские индексы показывают слабый рост.

В фокусе внимания инвесторов на этой неделе будут предварительные данные по PMI по Европе и США, публикация которых ожидается во вторник. На фоне Дня Благодарения в США в четверг, большой блок статистики выйдет в среду. Из наиболее важной стоит отметить данные по ВВП США за 3 кв., данные по заказам на товары длительного пользования и доходам/расходам потребителей, а также значение дефлятора PCE за октябрь. Полагаем, что склонность инвесторов к фиксации прибылей на этой недели сохранится.

Ожидаем, что российский рынок сегодня продолжит снижаться ввиду слабого внешнего фона, а индекс МосБиржи может опуститься ниже 4 000 пунктов.