Цены на нефть остаются под давлением на фоне новостей о том, что страны-импортеры могут сообща начать продажу нефти из стратегических резервов. Китай официально заявил, что готовится начать продажи. Япония в выходные сообщила, что тоже рассматривает такую возможность. США пока не анонсировали высвобождение нефти из SPR, но СМИ называют их инициатором переговоров.

Пока не ясно, действительно импортеры намерены реализовать такие действия, или это блеф с целью оказать давление на ОПЕК+ в преддверии очередной встречи 2 декабря. Ранее потребители неоднократно призывали нефтепроизводителей форсировать увеличение добычи, но на ноябрьском заседании альянс остался верен плану увеличивать добычу не более чем на 0,4 млн б/с в месяц. Ожидается, что на встрече 2 декабря позиция нефтепроизводителей не изменится, поскольку уже в I квартале 2022 г. ожидается переход рынка в состояние профицита, где он пробудет весь 2022 г.

С другой стороны, существенным негативным фактором выступает динамика роста заболеваемости COVID-19. Ухудшение эпидемической ситуации отмечается во многих странах мира, в том числе, с высоким уровнем вакцинации. Это увеличивает риски новых локдаунов. В Европе уже начались разговоры о том, чтобы возобновить меры социального дистанцирования на рождественских каникулах. Любые ограничения на мобильность — удар по спросу на нефть, который более чем на 60% обусловлен автомобильным траффиком.

Фьючерсы на Brent достигли зеркальной зоны поддержки в районе $78 за баррель. С утра котировки отскакивают, формируя разворотную формацию. В начале новой недели мы можем увидеть попытку продолжения отскока с тестированием психологической отметки $80 за баррель.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных нефтяных буровых установок продолжало расти и на прошлой неделе составило 461 уст. (+7 уст.) В Канаде аналогичный показатель составил 102 уст. (+1 уст.). Число газовых установок в США и Канале сократилось на 2 уст.

Активный рост буровой активности в США дает повод для улучшения прогнозов по добыче в США в начале 2022 г. На текущий момент EIA ожидает 11,5 млн б/с в IV квартале 2021 г. и 11,7 млн б/с в I квартале 2022 г.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на уровне закрытия пятницы.