Сырьевые цены под давлением сильного доллара и страхов пандемии

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, но сырьевые контракты однозначно в минусе.

Валютный рынок сигнализирует о продолжении укрепления доллара, но одновременно валюты риска пытаются усилить свои позиции. Впрочем, от многих Центробанков ждут продолжения цикла ужесточения.

На старте дня индекс МосБиржи может оказаться под давлением из-за бумаг сектора нефти и газа. Рубль, напротив, имеет шансы отыграть часть потерь, хотя геополитические истории пока не исчерпали своё влияние.

Итоги прошедшей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи упал с 4121,66 п. до 4016,47 п., а индекс РТС с 1784,28 п. до 1723,74 п. Пара EUR-USD упала с $1,1444 до $1,1285. USD-RUB повысилась с 72,89 до 73,44, а EUR-RUB снизилась с 83,27 до 83,02. Нефть Brent подешевела за неделю с $82,17 до $78,89 за баррель. Золото подешевело с $1868,50 до $1851,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 975,99 до 985,00 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4682,85 п. до 4697,96 п.

Прошедшая неделя оказалась негативной для российского рынка. Очередная волна коронавирусной инфекции начала захлестывать Европу. В Австрии объявили национальный карантин. В других странах Европы также начали возвращать различные ограничения. Нефть отреагировала на это существенным снижением, вспоминая о весне 2020 года. Плюс к этому для России сформировалось сразу несколько геополитических историй, которые отразились как на рубле, так и на акциях. И, наконец, в ЦБ РФ выразили решимость бороться с инфляцией и ожидают диапазон ставки на 2022 год 7,3%-8,3%. Естественно, что высокая ставка всегда оказывает негативное влияние на рынок акций. Впрочем, если для рубля это неприятная история на краткосрочном горизонте, то на более длительную перспективу жёсткая денежная политика повышает привлекательность российской валюты.

На внешних рынках настроения были неоднородные. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард допускает, что условия для повышения ставки ещё долго не сформируются, а повышать её сегодня смысла не имеет, так как текущая высокая инфляция начнёт снижаться уже в будущем году. В США подход постепенно меняется и всё чаще звучат призывы к более жёсткой денежной политике. Вот и в концовке недели управляющий ФРС Кристофер Воллер призвал к более активному ужесточению денежной политики. То есть покупку облигаций необходимо свернуть в более короткие сроки, чтобы появилась возможность повысить ставку. На фоне коронавирусной волны в Европе капитал явно не испытывает желание брать на себя риски, что отражается в усилении американского доллара. Таким образом, получается, что в ЕЦБ стали более терпимыми к росту цен, чем в ФРС.

События предстоящей недели

Народный Банк Китая примет решение по базовым ставкам в понедельник. На рынке формируются ожидания, что регулятор всё же может пойти на смягчение. Днём существенных данных не будет. Вечером в США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Далее продажи на вторичном рынке жилья за октябрь. В еврозоне опубликуют индекс доверия потребителей за ноябрь. В России совет директоров ГМК «Норникель» обсудит дивиденды за 9 месяцев.

Япония во вторник отдыхает. Германия уточнит ВВП за III квартал. Днём в еврозоне выйдут предварительные индексы деловой активности за ноябрь. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны снизится до 53,1 п. в ноябре с 54,2 п. в октябре. В США, напротив, ожидается рост показателей деловой активности. В России "Полюс" проведёт телеконференцию для инвесторов после публикации отчёта по МСФО за III квартал. Отчётность за III квартал также предоставит QIWI. Совет директоров «Татнефти» выдаст рекомендации по дивидендам.

Ночью API предоставит отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. Резервный Банк Новой Зеландии может повысить ставку до 0,75% с 0,50%. Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. Прогнозируется улучшение деловых ожиданий и ухудшение оценки текущих условий. Американская статистика в среду будет включать отчёты четверга, так как в США будет праздноваться День Благодарения. Итак, выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Заказы на товары длительного пользования могли увеличиться за октябрь на 0,2%. Также выйдет уточнение ВВП США за III квартал. Ожидается повышение оценки до 2,1% с 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Далее цены личного потребления. Ожидается рост базового PCE до 4,1% в октябре с 3,6% в сентябре. Почти одновременно выйдут индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и продажи нового жилья за октябрь. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет американский календарь публикация протоколов заседания ФРС. В России недельные данные по инфляции, а также по промышленному производству в октябре, когда оно могло показать рост на 6%. Кроме того, выйдут цены производителей РФ за октябрь. Отчётность за III квартал предоставят "ЛУКОЙЛ", TCS Group.

Новая Зеландия опубликует в четверг данные по внешней торговле за октябрь. Австралия сообщит динамику инвестиций в различных отраслях. Германия уточнит ВВП за III квартал. Днём выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В России отчётность за III квартал предоставят "Русгидро", "Интер РАО".

Американские торговые площадки будут работать неполный рабочий день в пятницу. Австралия может сообщить о росте розничных продаж за октябрь на 2,5%. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь будет говорить публично. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит "Ленэнерго".

Народный Банк Китая опасается стагфляции

Динамика азиатских рынков в начале недели была разнонаправленной. Новая волна коронавирусной инфекции в США, Европе и ряде других регионов ставит весьма сложные задачи перед финансовыми регуляторами, которые столкнулись с усилением инфляционного давления.

Дискуссия по поводу инфляции и рисках также ведётся в Китае. В минувшие выходные ряд экономистов, которые работают с Народным Банком, сделали предупреждения о рисках стагфляции, то есть состояния, когда экономика растёт более медленно, чем инфляция. Руководствуясь этими рисками, Народный Банк Китая сохранил базовые ставки для премиальных заёмщиков на уровне 3,85% на год и 4,65% на пять лет. Под давлением остались акции строительного сектора. В полупроводниковом секторе и секторе транспорта новой энергетики, напротив, весьма внушительный рост. Впрочем, акции China Evergrande New Energy Vehicle Group сменили утреннее повышение на резкое снижение после оглашения планов по получению финансирования через размещение акций на $347 млн. В Гонконге акции доставщика еды Meituan провалились более чем на 3%. Компания отчитается в грядущую пятницу. В Гонконге также снижались секторы технологий, товаров широкого потребления и здравоохранения.

Японские акции начинали торговую сессию неуверенно, но затем смогли выйти в плюс благодаря акциям полупроводниковой индустрии. В минусе оставались бумаги цикличной экономики. Новая волна коронавируса привела к давлению на акции авиаперевозчиков и железнодорожных компаний. В плюсе были такие бумаги, как производитель оборудования для производства чипов памяти Advantest. Однако в составе индекса Nikkei 225 лидировали акции Japan Steel Works и Nippon Electric Glass Co. Бумаги автомобилестроителя Nissan Motor оказались среди слабейших.

На валютном рынке продолжилось укрепление доллара. DXY торговался выше 96,10 п. Впрочем, иена также слабела и торговалась около 114,2 за доллар. Однако также отметим то, что AUD и NZD укреплялись в пределах 0,25%, что указывает на наличие склонности к риску.

Сырьевые цены под давлением сильного доллара и страхов пандемии

Сильный доллар и опасения по поводу спроса на фоне новой волны COVID-19 в мире оказывают давление на цены ресурсов.

Пресс-секретарь кабинета министров Японии Хироказу Мацуно сообщил, что власти Японии пока не пришли к окончательному решению по продаже нефти из стратегических резервов. Он подчеркнул, что власти продолжат отслеживать ситуацию на рынке и её влияние на японскую экономику. То есть можно говорить, что в Токио пока не готовы отвечать однозначно на американский запрос.

В минувшую пятницу администрация Джо Байдена в очередной раз призвала нефтедобывающие страны увеличить добычу, дабы не сдерживать ценами экономический рост в мире. В Citigroup полагают, что в случае успеха администрации США из стратегических резервов может быть продано 100-120 млн бар., включая 45-60 млн бар. американской доли. Также Китай может выделить около 30 млн бар. Однако, если мы обратим внимание, то нефть дешевеет уже третью неделю подряд и призывы к давлению на котировки несколько запоздали.

В США продолжает расти буровая активность. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых увеличилось на 7 штук до 461 единиц. То есть текущие цены вполне являются стимулирующими для расширения производства, а заявления администрации Джо Байдена больше напоминают популизм. Впрочем, пока этот популизм вкупе с рисками коронавирусных карантинов оказывает давление на нефть.