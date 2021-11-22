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2021
https://1prime.ru/experts/20211122/835289086.html
У пары доллар-рубль есть возможность выхода выше отметки 74
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Пара доллар-рубль завершила неделю ослаблением национальной валюты, приблизившись к отметке 73,5 руб., обновив осенние максимумы В пятницу рубль вернулся к ослаблению, следуя за... ПРАЙМ, 22.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики Промсвязьбанка
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Пара доллар-рубль завершила неделю ослаблением национальной валюты, приблизившись к отметке 73,5 руб., обновив осенние максимумы
В пятницу рубль вернулся к ослаблению, следуя за динамикой валют сырьевых экономик. Ключевым фактором давления выступило усиления падения нефтяных котировок (нефть марки Brent опустилась ниже отметки 80 долл./барр.), способствовавшее охлаждению аппетита иностранных инвесторов к отечественным активам. Отметим, что рубль, однако, смог выглядеть лучше большинства валют развивающихся стран в виду внутриэкономической стабильности.
Утро понедельника вновь создает условия для сохранения тенденции к плавному ослаблению рубля. Сегодня мы ожидаем стремления пары доллар-рубль к верхней границе диапазона 73,5-74,5 руб. из-за продолжающих нисходящий тренд цен на нефть Brent, способных достичь отметку 77 долл./барр. уже в начале недели. Поддержка рублю может прийти в конце торговой сессии в случае сохранения позитивных настроений на рынке США, а также технических факторов (национальная валюта локально выглядит перепроданной).