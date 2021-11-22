В пятницу по российскому рынку акций прокатилась мощная волна распродаж: лишь 9 бумаг из списка акций Мосбиржи закрылись ростом. Можно говорить о том, что инвесторы негативно отреагировали на ухудшение политической обстановки вокруг России и падение нефти. Эти факторы действительно имеют место быть.

Но все-таки нам кажется, что пришло время коррекции. Российский рынок акций в этом году очень долгое время был в числе наиболее растущих. Но сейчас поводов для продолжения подъема нет. Начало ужесточения денежно-кредитной политики ФРС неизбежно приведет к снижению цен на сырьевые ресурсы. Повышение ставки ЦБР делает все более и более интересными вложения в безрисковые инструменты и будет увеличивать стоимость обслуживания долгов бизнеса.

Поэтому неудивительно, что в таких условиях любой негативный повод приводит к фиксации среднесрочной прибыли.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи "медвежья". Индикатор пробил вниз восходящий канал от начала этого года. Теперь вполне вероятно формирование нисходящего тренда.

Но падения будут сопровождаться периодическими отскоками. Не исключено, что один из них мы увидим сегодня, из-за излишней перепроданности рынка в пятницу.

Внешний фон с утра противоречивый. С одной стороны, на 0,2% растут американские фьючерсы, в плюсе многие промышленные и драгоценные металлы. С другой, около полупроцента теряет нефть.

Сегодня спекулятивно на отскок интересен Сбербанк, который вошел в зону сильной поддержки. Последние дни акции банка торговались слабее рынка, при этом бумага фундаментально сильная. При улучшении внешнего фона она может отскочить процента на 2-3.

По-прежнему позитивно смотрим на золотодобытчиков – акции этого сектора стоит оставлять в портфелях. Рост инфляционных рисков и увеличение заболеваемости коронавирусом может в любое время спровоцировать начало нового ралли в золоте.

Не очень понятная пока ситуация с нефтянкой. Основной причиной падения нефти на прошлой неделе являются страхи, что крупнейшие мировые потребители топлива прислушаются к призыву США начать использовать стратегические резервы нефти. Китай уже заявил о такой готовности. Но вполне возможно, что это лишь только разговоры с целью оказать давление на ОПЕК+, заседание которого по квотам добычи пройдет в начале декабря.

В целом же считаем, что в нынешних условиях справедливым для нефти является диапазон 80-86 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль сумела завершить неделю выше сопротивления 73. Фундаментальная привлекательность рублевых вложений так и остается потенциалом: притока средств в рублевые инструменты не видно. На рубль сильно давят средства, полученные от распродажи акций и ОФЗ, а также рекордный в этом месяце объем покупки валюты в рамках бюджетного правила.

На этой неделе рубль будет получать поддержку от пика налогового периода, но ближе к концу недели этот фактор перестанет действовать. При появлении новых негативных поводов пара очень быстро перейдет к тестированию следующей цели – 74,6 руб за доллар.



