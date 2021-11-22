В конце недели российский рынок накрыла еще одна волна распродаж. Ухудшение внешнего фона совпало с усилением антироссийской риторики на западе. Повторился сценария 12 ноября, когда инвесторы активно сворачивали длинные позиции, купируя риски обострения геополитической напряженности на выходных.

Распродажи шли широким фронтом, охватив подавляющее большинство российских акций. Все отраслевые индексы закрылись на отрицательной территории во главе с индикаторами финансов и нефтегаза. В плюсе закрылись единичные истории, среди которых можно выделить бумаги Магнита, Акрона, ЛСР, Fix Price и префы Сургутнефтегаза.

Индекс МосБиржи без задержки проскочил зону 4060–4080 п., притормозив лишь в районе 4000–4010 п. Здесь круглое число совпадает с нижней границей восходящего канала, что обуславливает наличие сильное поддержки. При улучшении сентимента инструмент может отскочить в район 4080–4100 п., но о завершении коррекции говорить пока рано. В случае спуска ниже 4000 п. цели могут сместиться в район 3890–3900 п.

На зарубежных площадках сохраняются осторожные настроения. Опросы членов ФРС на прошлой неделе показали постоянство взглядов, однако высказывались мнения, что регулятор может рассмотреть в декабре возможность ускоренного сворачивания программы QE. Для рынков это могло бы стать негативным фактором, который приведет к кратковременному уходу от рисков. Многое будет зависеть от экономической статистики, которая будет опубликована до 15 декабря.

Другой актуальной темой стала пандемия COVID-19, которая постепенно набирает обороты. Причем скачки заболеваемости наблюдаются даже в странах с высокой долей вакцинированного населения. Это увеличивает риски того, что практика периодических локдаунов окажется более длительной.

В значительной степени это влияет на нефтяной рынок, который на прошлой неделе активно снижался. Фьючерсы на Brent ушли ниже $80 за баррель и закрыли неделю падением на 4%. После аналитических отчетов, показавших снижение прогнозов по спросу на горизонте 12–14 месяцев, порцию негатива добавили сообщения о том, что США ведут переговоры о скоординированном высвобождении нефтяных запасов странами-импортерами нефти. Китай уже официально заявил, что готовится начать продажи из стратегического резерва.

Пока не ясно, действительно США и Китай намерены реализовать эти действия, или это блеф с целью оказать давление на ОПЕК+ в преддверии очередной встречи 2 декабря. Ранее страны-импортеры неоднократно призывали альянс ускорить увеличение добычи, чтобы компенсировать дефицит и снизить цены. Но члены ОПЕК+ придерживались прежнего графика, апеллируя к ожидаемому профициту в 2022 г. и рискам со стороны COVID-19.

На этой неделе в фокусе внимания останется риторика США и Китая по поводу продажи нефти из резервов. Также могут появиться первые мнения по возможным вариантам производственной политики на заседании ОПЕК+ 2 декабря. Фьючерсы на Brent в пятницу достигли зеркальной зоны поддержки в районе $78 за баррель и отскочили, сформировав разворотную формацию. В начале новой недели мы можем увидеть попытку продолжения отскока с тестированием психологической отметки $80 за баррель.

В фокусе

На этой неделе в четверг и пятницу в США будет выходной, в связи с чем ряд макроэкономических отчетов будет перенесен, а в среду мы можем увидеть уход от риска на американских площадках. В четверг торги на фондовом и долговом рынке США проводиться не будут, в пятницу запланирован сокращенный торговый день, в ходе которого обороты торгов могут быть пониженными.

Во вторник будут опубликованы индексы производственной активности в странах Еврозоны. В условиях вспышки COVID-19 и ожидаемого замедления деловой активности данные могут оказаться значимыми для сентимента на мировых рынках.

В среду внимание инвесторов будет направлено на отчет США по инфляции потребительских расходов. Также перед выходными президент США Джо Байден может объявить кандидатуру на пост нового главы ФРС с февраля 2022 г., что может повлиять на ожидания рынка по поводу монетарной политики. Ограниченное влияние на рынки в среду могут оказать данные по числу заявок на пособие по безработице в США.

На российских площадках в фокусе может оставаться геополитическая повестка, которая в значительной степени будет влиять на интерес зарубежных инвесторов к российским активам. Политический фактор всегда сопровождается повышенными уровнем неопределенности, поэтому сложно с уверенностью говорить о дальнейшем развитии событий.

При этом в прошлом, подобные периоды распродаж на фоне эскалации внешнеполитической риторики обычно заканчивались восстановлением, обеспечивая повышенную доходность инвесторам, выкупавшим просадку. Например, подобную ситуацию можно было наблюдать в марте-апреле этого года. Однако, это справедливо лишь для сильных фундаментальных историй, обладающих собственными драйверами для роста. В настоящий момент мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, РУСАЛа, Распадской, ВТБ, АЛРОСА.

Среди российских компаний отчеты по МСФО за III квартал представят TCS Group и Лукойл. Рекомендацию по дивидендам могут дать советы директоров Норникеля, Татнефти и Русагро. В Норникеле также пройдет день инвестора.

В США среди крупных компаний отчитаются Zoom (понедельник), Analog Devices, Medtronic, BHP Group, Autodesk (вторник), Deere & Company (среда).