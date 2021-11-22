Европейские рынки закрылись снижением в пятницу. Результаты по итогам недели выглядят более разнонаправлено. Французский CAC и немецкий DAX смогли остаться в плюсе, при этом ранее на неделе они обновили исторические максимумы: STOXX 600 снизился на 0,05%, британский FTSE 100 потерял 1,65%, немецкий DAX прибавил 0,49%, CAC вырос на 0,35%.

Президент ЕЦБ Лагард в пятницу подтвердила свое мнение о том, что инфляция в еврозоне снизится, и заявила, что ЕЦБ не должен стремиться к ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку это может помешать восстановлению блока экономики.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено в пятницу. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,4%, до 16057,44, что стало его 46-м рекордом в этом году. Индекс S&P 500 снизился на 0,1 %, промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,7 %, что стало вторым еженедельным снижением подряд. За неделю индекс Доу-Джонса упал на 1,38%, S&P 500 прибавил 0,32%, а Nasdaq вырос на 1,24%.

Законопроект президента Джо Байдена на сумму $1,75 трлн, направленный на укрепление системы социальной защиты и борьбу с изменением климата, был одобрен Палатой представителей США и направился в Сенат. Демократы Сената надеются достичь соглашения к концу декабря.

Неделя будет короткой, наполненной большим количеством отчетов компаний, а также множеством ключевых экономических данных, опубликованных в преддверии закрытия рынков в связи с празднованием дня Благодарения в США в четверг. Рынки также закроются раньше в Черную пятницу, и компании будут следить за продажами в преддверии сезона праздничных покупок, который длится с Черной пятницы до конца декабря и, как правило, составляет чуть менее пятой части от общего объема годовых розничных продаж.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что президент Джо Байден, скорее всего, решит до Дня благодарения, оставить ли действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на посту еще на один срок или продвинуть на эту должность Лаэль Брейнарда. По сравнению с Пауэллом, Брейнард считается немного более осмотрительной среди чиновников ФРС и предпочитает дольше ждать, прежде чем свернуть программу стимулирования покупки облигаций ФРС. Аналитики ожидают некоторой волатильности на фондовом рынке в связи с объявлением, особенно если будет выбрана Брейнард.

В среду ФРС также опубликует протоколы двухдневного заседания FOMC в начале этого месяца.

Во вторник страны Еврозоны опубликуют данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. В среду Германия отчитается о индексе делового оптимизма от IFO. В четверг Германия опубликует данные по динамике ВВП за третий квартал.

Бюро переписи населения США опубликует свой отчет о заказах на товары длительного пользования за октябрь в среду. В среду также будет опубликована обновленная информация о личных расходах и доходах в США за октябрь месяц, индекс потребительского настроения Мичиганского университета. Министерство торговли планирует представить в среду свою вторую оценку ВВП.

На неделе ожидается публикация отчетов Dell, Gap, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Dollar Tree, American Eagle Outfitters, Zoom Video Communications.