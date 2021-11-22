Бегство из рисковых активов в доллар на фоне ухудшения ситуации с пандемией, особенно в странах Европы, усилило распродажу валют развивающихся стран в конце прошлой недели. Однако в этот раз подготовка к ноябрьскому налоговому периоду способна оказать лишь частичное сопротивление давлению извне ввиду серьезного противовеса в виде геополитической напряженности вокруг Украины и Беларуси. В результате, ослабление рубля против доллара США составило 0.9%, а против евро удалось добиться укрепления на 0.6% из-за обособленной коррекционной траектории в паре евро-доллар.

Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Во-вторых, с технической точки зрения, пара доллар-рубль предприняла несколько безуспешных попыток преодолеть отметку 73.50, которая соответствует 200-дневному скользящему среднему. Нам трудно предположить, какие именно факторы и в какой момент могут способствовать выходу за пределы этой отметки, однако структура ликвидности валютного рынка ближе к налоговым датам (25 и 29 ноября) может измениться в пользу продавцов валюты и обратить внимание на уже иной технический уровень – 72.80, соответствующий 100-дневному среднему.

Таким образом, для рубля предстоящая неделя видится не менее волатильной, чем в последние дни, а диапазон колебаний под воздействием внешних (рисковый фон из-за Covid и рынка нефти), геополитических и внутренних (предналоговые продажи) факторов вполне может растянуться на интервал 72.5-74.0.