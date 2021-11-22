Бегство из рисковых активов в доллар на фоне ухудшения ситуации с пандемией, особенно в странах Европы, усилило распродажу валют развивающихся стран в конце прошлой недели. Однако в этот раз подготовка к ноябрьскому налоговому периоду способна оказать лишь частичное сопротивление давлению извне ввиду серьезного противовеса в виде геополитической напряженности вокруг Украины и Беларуси. В результате, ослабление рубля против доллара США составило 0.9%, а против евро удалось добиться укрепления на 0.6% из-за обособленной коррекционной траектории в паре евро-доллар.

Монеты номиналом один рубль.

Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Вместе с тем, уже состоявшийся раунд коррекции рубля пока не гарантирует быстрого возврата к уровням начала ноября – рынкам приходится стартовать с интересных позиций на текущей неделе. Во-первых, в пятницу котировки нефти претерпели заметную коррекцию (баррель Brent откатился вниз к уровням $78.5-78.8, —4.0% н/н) на новостях о введении ограничений из-за Covid в Австрии и спекуляциях об ограничениях в Германии. Последние пока были отвергнуты властями, но в свете роста заболеваемости во Франции угроза новых локдаунов в центральной Европе остается материальной. Эти заголовки вкупе с обсуждением роспуска стратегических резервов топлива США, Китаем и рядом других стран могут добавить сырьевым котировкам волатильности.

Во-вторых, с технической точки зрения, пара доллар-рубль предприняла несколько безуспешных попыток преодолеть отметку 73.50, которая соответствует 200-дневному скользящему среднему. Нам трудно предположить, какие именно факторы и в какой момент могут способствовать выходу за пределы этой отметки, однако структура ликвидности валютного рынка ближе к налоговым датам (25 и 29 ноября) может измениться в пользу продавцов валюты и обратить внимание на уже иной технический уровень – 72.80, соответствующий 100-дневному среднему. 

Таким образом, для рубля предстоящая неделя видится не менее волатильной, чем в последние дни, а диапазон колебаний под воздействием внешних (рисковый фон из-за Covid и рынка нефти), геополитических и внутренних (предналоговые продажи) факторов вполне может растянуться на интервал 72.5-74.0.