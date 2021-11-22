На минувшей неделе американский доллар продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам на фоне растущих ожиданий более раннего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС из-за ускоряющейся инфляции в США. По итогам торговой пятидневки индекс DXY прибавил 0,95%, поднявшись до отметки 96,028, а курс EUR/USD снизился на 1,38% до уровня 1,12879.

Как развитые страны раскручивают инфляцию и что получит мировая экономика

Изменение мнений внутри Федрезерва происходит на фоне приближения окончания срока Джерома Пауэлла на посту главы регулятора и ожиданий, продлит ли Джо Байден его полномочия или назначит на этот пост Лаэль Брейнард. Стоит сказать, что и Пауэлл, и Брейнард ранее заявляли, что нынешний всплеск инфляции носит исключительно временный характер, и рост цен замедлится уже в следующем году, поскольку цепочки поставок будут восстановлены. По их мнению, ФРС должна держать процентные ставки на минимальном уровне, чтобы дать больше времени миллионам американцев, потерявшим работу или оставившим рабочую силу во время пандемии, чтобы найти новые рабочие места, если они того захотят.

В то же время многие руководители ФРС выражают обеспокоенность ростом инфляции и считают необходимым повысить ставку в следующем году. Так, в минувший четверг глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, который является одним из самых ярых сторонников стимулирующей монетарной политики, заявил, что повышение ставки действительно может быть целесообразным в 2022 году, если инфляционное давление сохранится. Более того, трое представителей ФРС – Ричард Кларида, Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард – заявили на прошлой неделе, что на декабрьском заседании FOMC может обсуждаться вопрос более быстрого сворачивания программы покупки активов.

Давление на рубль нарастает

В Германии индекс цен производителей вырос в октябре на 18,4% (г/г) против роста на 14,2% (г/г) месяцем ранее, превысив консенсус-прогноз на 2,2 п. п. В еврозоне сальдо торгового баланса составило в сентябре 7,3 млрд евро в сравнении с 3,5 млрд евро по итогам августа, что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков в 6,5 млрд евро. Вторая оценка по росту ВВП за III квартал осталась неизменной на уровне 2,2% (к/к) против 2,1% (к/к) в предыдущем периоде. При этом занятость по итогам III квартала, согласно предварительным данным, выросла на 0,9% (к/к) в сравнении с приростом на 0,7% (к/к) во II квартале и консенсусом в +0,8% (к/к). Окончательная оценка по инфляции за октябрь осталась прежней, на уровне 4,1% (г/г) против 3,4% (г/г) в сентябре.

На предстоящей неделе в США станут известны данные по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго, продажам на первичном и вторичном рынках жилья, сальдо внешней торговли товарами, объему товарных запасов на оптовых складах, ВВП и дефлятору ВВП, объему корпоративных прибылей, доходам и расходам физических лиц, по индексам потребительских ожиданий, текущих условий и потребительских инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, а также протокола последнего заседания FOMC. В Германии ожидается публикация данных по ВВП, а также по индексам делового оптимизма от IFO и доверия потребителей от Gfk. Помимо этого, в США, Германии и еврозоне выйдут предварительные ноябрьские данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг.