Согласно предварительной оценке Росстата, ВВП в 3 кв. 2021 г. ожидаемо замедлил свой рост до 4,3% г./г. (10,5% г./г. во 2 кв.), оказавшись чуть выше оперативных расчетов МЭР (4% г./г.). При этом, по нашим оценкам, квартальные темпы с исключением сезонности также снизились, до нулевого уровня после активного восстановительного роста в предыдущие четыре квартала (в среднем 2,3% кв./кв.).

Темп роста ВВП покинул двузначную зону в 3 кв. 2021 г. … Одним из ключевых позитивных факторов для экономики в прошедшем квартале стала выплата дополнительно выделенных социальных расходов, активизировавшая потребление и торговлю – розница за квартал прибавила 5,3% г./г., что существенно быстрее, чем в среднем за 2017-19 гг. (2% г./г.), даже с учетом того, что часть этой цифры объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Впрочем, учитывая смещение фокуса фискальной политики в сторону инвестиционных расходов, рост в этом сегменте, вероятнее всего, постепенно вернется к докризисным уровням. Также скорее временным явлением оказалась просадка в сельскохозяйственном секторе на фоне более слабого урожайного сезона (-0,3 п.п. по нашим оценкам) – за исключением 3 квартала вклад этого сегмента обычно близок к нулю.

… и автоматического сохранения высоких темпов роста ждать не стоит. Восстановительный рост экономики подошел к концу и, на наш взгляд, даже для достижения уровня 2% г./г. в 2022 г. (который является нижней границей прогноза ЦБ и соответствует инерционному прогнозному сценарию МЭР) потребуются дополнительные факторы роста, которые в условиях запланированного профицита бюджета и замедления динамики потребсектора нам достаточно сложно предположить. А для достижения роста в 3% г./г. квартальные темпы с исключением сезонности должны составить ~0,7% кв./кв., что находится вблизи средней оценки за достаточно сильные первые три квартала 2021 г. (0,8% кв./кв.). Из-за запланированной фискальной консолидации 2022 г. может стать «новым» 2019 г. (напомним, тогда первые оценки ВВП Росстата были на уровне 1,3% г./г.). Одним из немногих отличительных факторов выступит чистый экспорт: постепенное восстановление добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК++ и стабилизация импорта от текущего повышенного уровня смогут поддержать ВВП. В целом, по нашим оценкам, рост экономики в следующем году вряд ли сильно превысит отметку в 1,5% г./г.