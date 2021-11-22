К середине торгового дня российские фондовые индексы продолжали обвал на фоне усугубления геополитической напряженности, а также долговых проблем Роснано. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск снизился на 2,66% до 3909,66 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,97%, до 1655,35 пункта.

Рубль к середине сессии, после попыток роста, ослабевал примерно на 1% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 74 руб., до максимумов с конца августа, а евро стремился к 84 руб., показывая более умеренные темпы повышения в связи со слабостью европейской валюты на Форекс.

С технической точки зрения перед рублем на данный момент открыты новые горизонты краткосрочного снижения. В частности, при положении выше 73 руб. пара доллар/рубль будет склонна к движению в район как минимум 75,10 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), недалеко от которого расположена также линия среднесрочного нисходящего тренда. При закреплении выше 75,10 руб. можно ждать последовательного движения к 76,50 руб., а далее – к 78 руб. (пик с апреля текущего года) и смены в том числе среднесрочных настроений. Для евро техническая картина начнет меняться при закреплении валютной пары выше сопротивлений 85 руб. и 89 руб.