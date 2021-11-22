Несмотря на позитивный внешний фон в понедельник мы открылись вниз, после чего ненадолго вышли в плюс благодаря усилению восходящей динамики биржевых площадок и нефти. Хотя этот импульс получил развитие, наши индексы вскоре вернулись к активному снижению, достигнув минимальных с конца августа уровней.

Давление на рублевые активы продолжает оказывать геополитический фактор. На выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против нашей страны. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих фиксировать прибыль в российских акциях, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку.

Ближайшие поддержки у нас находятся на трехмесячных минимумах: 3900 п. у индекса МосБиржи и 1663 п. у индекса РТС. Относительная слабость делает наш рынок уязвимым перед ухудшением внешнего фона, которое способно привести к проверке на прочность данных уровней уже в начале недели

Валютный рынок

В начале торгов рубль пытался укрепляться на позитивном внешнем фоне. Хотя мировые рынки и нефтяные цены продолжили повышаться, российская валюта после старта основной сессии устремилась вниз, переписав трехмесячный минимум к доллару и недельный — к евро.

Развивающиеся валюты в понедельник демонстрируют нисходящую динамику на фоне укрепления доллара. На старте европейской сессии он просел в рамках коррекции, улучшив ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, в очередной раз обновив двухлетний минимум.

Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, поэтому дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к проверке на прочность долларом четырехмесячной вершины, находящейся на отметке 74,6 руб.