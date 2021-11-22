Если российский рынок решает падать, то делает это самозабвенно. К середине торгов индекс МосБиржи не только ушёл глубоко под уровень 4000 пунктов, но даже успел пробить отметку 3900 пунктов. Следующая зона поддержки располагается в диапазоне 3800-3820 пунктов. Поводов для снижения оказалось достаточно много. Всё большее число представителей ФРС говорит о более скором сокращении покупки облигаций, дабы приступить к повышению ставки.

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По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 3903,73 п. (-2,81%), а индекс РТС — 1650,55 п. (-4,25%).

Наиболее сильные потери наблюдаются в секторах финансов (-3,8%), нефти и газа (-2,3%), а также химии и нефтехимии (-2,2%).

В составе индекса МосБиржи повышались лишь бумаги Fix Price, «Русгидро» и «ПИК». Потери от 3,8% до 6,5% были в бумагах Сбербанка, «Московской Биржи», «Газпрома», «НОВАТЭК» и TCS Group.

Говорить о влиянии каких-либо корпоративных новостей в данной ситуации особого смысла не имеет. Рынок должен нащупать баланс риска и доходности в сложившихся условиях. Однако такой баланс может оказаться заметно ниже, чем текущие значения индексов. Перспектива высокой доходности рублёвых облигаций и депозитов может оказать существенное влияние на поведение частных инвесторов, которые были основной силой повышения индексов акций.

РУБЛЬ

Рубль пытался укрепляться в утренние часы, но затем начал столь же стремительно слабеть. В отношении российской валюты действуют аналогичные факторы, как и в отношении рынка акций. Единственно, перспектива роста ставок является для рубля краткосрочным негативом. После стабилизации ставок рубль станет заметно привлекательней. Во всяком случае, чистые длинные позиции по рублю на Чикагской фьючерсной бирже выросли на 9% за прошлую неделю.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5860 рублей.

Ставки MosPrime остались на уровне 7,62% на день, выросли до 7,78% на неделю и остались на уровне 7,99% на месяц.

В целом, ситуация на глобальном валютном рынке была спокойной. Турецкая лира пыталась прервать свой период ослабления и вернуться к отметке 11,0 за доллар. Заявления польских властей о том, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может быть прелюдией чего-то более кошмарного, удерживало злотый вблизи 12-летнего минимума к евро. В Еврокомиссии также начали изучать вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления финансирования Евросоюза для Польши и Венгрии. И, наконец, традиционные валюты риска AUD и NZD укрепляли свои позиции. От Резервного Банка Новой Зеландии ждут повышения ставки на заседании в среду 24 ноября.