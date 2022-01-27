2022-01-27T09:20:00+03:00
2022-01-27T09:20:00+03:00
2022-01-27T09:20:00+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220127/835900894.html
Brent сегодня попытается остаться в верхней части диапазона 86-90
Мнения аналитиков
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В среду нефть марки Brent уверенно росла и пыталась выйти выше отметку 90 долл./барр., однако к концу дня откатилась чуть ниже, ведомая ухудшением общерыночных настроений. ... ПРАЙМ, 27.01.2022
рынки, мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720119.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720119.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720118.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720118.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720106.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/01/835720106.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Евгений Локтюхов
https://cdnn.1prime.ru/images/80191/69/801916979.jpg
В среду нефть марки Brent уверенно росла и пыталась выйти выше отметку 90 долл./барр., однако к концу дня откатилась чуть ниже, ведомая ухудшением общерыночных настроений. Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране неожиданно показали заметный рост запасов сырой нефти (на 2,377 млн барр.) при снижении загрузки американских НПЗ на 4%, указывая на некоторое ослабление спроса. Однако статистика не была вчера в фокусе ввиду внутридневных попыток мировых рынков расти перед объявлением итогов заседания ФРС. Лишь к вечеру усилия покупателей ослабли: четкие сигналы ФРС относительно скорого повышения ставки, заметно повысившие вероятность «хайка» сразу на 50 б.п. в марте, способствовали крепости доллара и сдержали развитие повышательного движения на рынке нефти.
В отсутствие сильных факторов поддержки котировок и перспективы дальнейшего укрепления доллара начинаем консервативно смотреть на рынок нефти: полагаем, что давление на Brent в ближайшие дни сохранится, котировки могут начать откат к нижней части диапазона 86-90 долл./барр.