В среду нефть марки Brent уверенно росла и пыталась выйти выше отметку 90 долл./барр., однако к концу дня откатилась чуть ниже, ведомая ухудшением общерыночных настроений. Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране неожиданно показали заметный рост запасов сырой нефти (на 2,377 млн барр.) при снижении загрузки американских НПЗ на 4%, указывая на некоторое ослабление спроса. Однако статистика не была вчера в фокусе ввиду внутридневных попыток мировых рынков расти перед объявлением итогов заседания ФРС. Лишь к вечеру усилия покупателей ослабли: четкие сигналы ФРС относительно скорого повышения ставки, заметно повысившие вероятность «хайка» сразу на 50 б.п. в марте, способствовали крепости доллара и сдержали развитие повышательного движения на рынке нефти.

В отсутствие сильных факторов поддержки котировок и перспективы дальнейшего укрепления доллара начинаем консервативно смотреть на рынок нефти: полагаем, что давление на Brent в ближайшие дни сохранится, котировки могут начать откат к нижней части диапазона 86-90 долл./барр.