Российский рынок акций вчера пытался в очередной раз отскочить, в течение дня прибавляя более 4% по Индексу Мосбиржи. Рост шел на внешнем позитиве, в том числе кратковременно уходившей выше 90 долларов за баррель нефти.

Но заседание ФРС и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла все надежды на продолжение подъема перечеркнули. Регулятор ожидаемо оставил ставку без изменений и завершит выкуп активов в марте. Но вот Пауэлл совсем неожиданно говорил жестко и не стал успокаивать и так сильно упавший рынок, как он это делал последнее время.

Он признал, что инфляция слишком высока и ее рост имеет более долгосрочную тенденцию, нежели ранее ожидалось. При этом он сказал, что члены ФРС задумались о первом повышении ставки уже в марте, а также о сокращении баланса ФРС, не называя сроков его начала.

Этого оказалось вполне достаточно для резкого падения фондовых индексов США вчера вечером. Сегодня с утра фьючерсы на них теряют более процента. Примерно такие же потери несет нефть.

Все говорит о том, что американский рынок акций сформировал устойчивый даун-тренд, а без роста Америки шансов даже на хороший отскок у нас совсем немного.

Естественно, что в таких условиях желающих покупать российские акции очень мало, и сейчас "голубые фишки" торгуются в уверенном минусе, снижаясь в среднем на полпроцента. Не исключено, что в первой половине дня распродажи лишь усилятся. Похоже, что сегодня вновь лучшей тактикой будет торговля "от шорта".

Среднесрочный тренд по российскому рынку акций остается нисходящим. Первой целью снижения выступает район 3100 пунктов – там можно задумываться о начале ступенчатой покупки российских акций.

Внимательно смотрим за высказываниями российских политиков. Штаты передали письменный ответ на российское предложение по безопасности, но его суть по договоренности сторон не раскрывается. Если дипломаты заявят о хоть каким-то прогрессе в переговорах, это в значительной мере нивелирует негативный эффект от риторики ФРС.

На риторике ФРС резко вырос курс доллара, что привело к снижению рубля. Вчера в моменте пара доллар-рубль уходила выше отметки 80. Хотя в дальнейшем она откатила вниз, с большой вероятностью сегодня вновь повторятся попытки закрепиться над этим уровнем.

С учетом слабости рубля, возможно, лучший результат сегодня принесет спекулятивная продажа фьючерса на Индекс РТС.