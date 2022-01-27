Повышенная амплитуда колебаний на российском рынке акций сохраняется. В течение торговой сессии среды она составила 4% по индексу МосБиржи. Если в первой половине дня рынок рос вслед за подъемом нефтяных цен и ключевых западных индексов, то на вечерней сессии вновь активизировались продавцы из-за ухудшения внешнего фона.

Таким образом, все последние попытки начать формирование более-менее устойчивое движение наверх пока ни к чему не привели. В то же время и масштабные распродажи были приостановлены ввиду отсутствия новых негативных драйверов.

Краткосрочный взгляд на дальнейшую динамику ключевых голубых фишек и индекса МосБиржи остается осторожным. Доминирующим фактором выступает развитие ситуации по переговорам России с США. На фоне высоких нефтяных цен более устойчивую динамику в случае новых всплесков волатильности могут показывать акции нефтяного сектора. Так, стоимость барреля Brent накануне впервые с 2014 г. поднималась выше $90. В целом стоит отметить, что риски по бумагам экспортеров сейчас ниже, чем, например, по акциям банковского, потребительского или IT секторов.

Сегодня с утра внешние факторы не располагают к росту. Наоборот, рынок может вновь попытаться опустится ниже 3300 п. по индексу МосБиржи.

Документы переданы. Москва получила письменный ответ США на предложения по безопасности. Его содержание в рамках договоренностей сторон не разглашается. Госдеп рассчитывает на разговор с министром Лавровым в ближайшие время для подготовки дальнейших переговоров. Энтони Блинкен среди прочего отметил, что в ответе США «содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать».

Сейчас ждем ответные действия со стороны России. Решения могут оказывать значительное влияние на динамику российского рынка акций. Любые намеки на хоть какое-то сближение позиций сторон были бы крайне позитивно восприняты участниками рынка. Следим за развитием ситуации. Именно геополитические события обеспечили львиную долю снижения последних месяцев, заложив значительный дисконт в стоимость рублевых активов.

Российский рубль по-прежнему выглядит относительно слабо, несмотря на временную приостановку операций ЦБ по покупке валюты. Курс USD/RUB все так же не реагирует на высокие нефтяные цены, находясь около максимальных за полтора года отметок.

В среду в моменте курс прокалывал наверх круглую отметку 80. Вероятно, в текущей ситуации любой негативный внешний фактор способен повторно вытолкнуть курс выше этого рубежа. Однако эти уровни будут неустойчивыми на среднесрочном горизонте, если фон будет оставаться относительно стабильным.

Заседание ФРС прошло в рамках ожиданий. Программу количественного смягчения планируется завершить в начале марта. При этом на мартовском же заседании ФРС может начать повышать диапазон ключевой ставки на 0,25 п.п. Позже после первого повышения регулятор будет рассматривать возможность сокращения баланса (продажа Treasuries и MBS), но подробный план по этому поводу пока не утвержден.

Причиной ужесточения денежно-кредитной политики выступает высокая инфляция, которая, по словам Джерома Пауэлла, остается существенно выше долгосрочных таргетов ФРС. Инфляционное давление оказалось продолжительней, чем рассчитывал регулятор ранее.

Жесткие комментарии ФРС, пусть и ожидаемые, не понравились рынку золота. Стоимость тройской унции откатилась к $1815. Таким образом очередной импульс роста в драгметалле так и не получил продолжения. Несмотря на рекордную за многие годы инфляцию в мире, цены на золото выглядят крайне слабо. С весны прошлого года предпринималось много попыток начать формирование растущего тренда, однако они постоянно упирались в резкие и быстрые волны снижения. То есть тенденция следующая: медленно ползем наверх, после чего происходит резкий импульс вниз и все начинается сначала.

На этом фоне вновь снижается локальный интерес к акциям золотодобывающих компаний: Полюса и Полиметалла.

Рынок акций США негативно отреагировал на итоги заседания. Рост на открытии сессии впоследствии был полностью отыгран. В это же время подскочили ставки по американским гособлигациям (в основном коротким и средним), что в свою очередь дополнительно давит на индексы акций. Согласно оценкам FedWatch Tool, трейдеры видят уже более 60% вероятность, что ключевая ставка в США будет повышена минимум 4 раза в 2022 г.

Индекс S&P 500 попытался вчера вернуться выше 200-дневной скользящей средней, однако закрепиться над ней не получилось. Это негативный сигнал. Техническая картина выглядит слабой, риски снижения очень высокие. Пока рынок находится ниже 4430 п., общая тенденция остается нисходящей.

Отмечу, что несмотря на уже прошедшее снижение рынка акций Джером Пауэлл даже не пытался его как-то успокоить, сохраняя жесткую риторику. Подобная позиция ФРС не добавляет оптимизма в плане скорого возврата индексов к историческим максимумам.