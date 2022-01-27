В ходе торгов этой среды преобладала положительная динамика. Рынок отыгрывал ожидания от заседания ФРС. В лидерах роста, однако, оказались преимущественно бумаги второго и третьего эшелонов. Среди наиболее ликвидных акций увереннее всего выглядели бумаги угольных компаний. В плюсе закрылись акции VK (+1,55%). В аутсайдерах оставалась ГК ПИК (-7,08%). Пара USD/RUB подскочила к психологически значимой отметке 80.

Стоимость нефти в рублях обновила максимум, достигнув 7200. Курс USD/RUB вчера поднялся до 80 при росте цены на нефть до пикового значения с 2014 года на отметке $90 за баррель. Основная причина ослабления рубля — спекулятивная игра на геополитическом факторе. При отсутствии давления с этой стороны равновесный курс USD/RUB должен находиться в диапазоне 60–65 за доллар. Более существенному укреплению рубля препятствует высокая инфляция, в том числе и в США, из-за чего будет повышаться ставка ФРС и уже растет амер иканских доходность казначейских обязательств. На фоне увеличения чистого экспорта и роста экономики долговая нагрузка будет оставаться менее 18% от ВВП. Стоит отметить, что скачок курса произошел в период пониженной ликвидности, когда основные игроки не торгуют, а активные операции с рыночными инструментами совершают в основном роботы.

Ожидаем отскок. Позитивным драйвером могут стать комментарии ФРС по итогам первого в этом году заседания. В фокусе данные о числе обращений за пособием по безработице в США, а также эпидемическая статистика. Прогноз для пары USD/RUB: 78,50–79,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3350–3500 пунктов.



