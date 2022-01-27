На неделе с 15 по 21 января рост потребительских цен составил 0.22%. В сравнении с данными прошлой недели, статистика охватывает 7-дневный период, поэтому прямое сопоставление ограничено среднедневными темпами: показатель ускорился до 0.032% д/д против 0.025% д/д неделей ранее. Годовая оценка инфляции осталась на уровне 8.6% г/г.

В составе категорий товаров, наибольший вклад в недельную инфляцию внесли непродовольственные товары (0.09 пп) – ценовое давление сохранилось в сегменте продажи автомобилей и топлива. Продовольственные товары также показали некоторое ускорение цен, особенно в категории несезонных овощей и фруктов. Показатели сферы услуг остались в пределах трендовых значений, ограничив вклад в размере 0.02 пп.

Отсутствие выраженного тренда на замедление темпов инфляции может насторожить Банк России на ближайшем заседании 11 февраля. В совокупности с ростом волатильности валютного рынка и повышенной геополитической премии для рубля, а также с потенциальным ростом инфляционных ожиданий по итогам опроса в январе, минимально необходимым действием регулятора на февральском заседании является повышение ключевой ставки на 50 бп до 9.0% годовых.