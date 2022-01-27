Евро во вторник достиг месячного минимума, поскольку высокая напряженность в отношениях России и Запада из-за Украины формировала геополитическую премию и стимулировала спрос на доллар. Индекс доллара во вторник достиг максимума с 7 января на уровне 96,27 п., однако ближе к закрытию дня вернул большую часть достижений, так как рост сырьевых цен поддержал просырьевые валюты.

В среду, в 22:00 мск будут объявлены итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Сейчас денежный рынок в 2022 году ожидает 4 повышения ставки по федеральным фондам с шагом 25 б.п. В общей сложности ожидается повышение на 1%. ФРС может сегодня вечером укрепить ожидания повышения ставок и заявить о намерении быстрее начать сокращать баланс. Однако в экспертном сообществе наблюдается раскол мнений. Одна группа ожидает повышение ястребиного тона ФРС, что будет подразумевать не 4, а 6 или даже 7 повышений ставок либо увеличение в некоторых случаях шага с 25 до 50 б.п. Другая группа уверена, что наиболее позитивный для доллара сценарий уже учтен рынком, и Федрезерв не добавит ястребиных ноток, что способно привести к ослаблению доллара с текущих уровней.

Мы ожидаем, что ФРС сохранит в январе ставки без изменений, а также сохранит темпы сокращения программы покупки облигаций. Председатель ФРС Джером Пауэлл сигнализирует высокую вероятность старта повышения ставок в марте и начала в 2022 году сокращения баланса. Однако он должен намекнуть, что повышение ставки в марте сразу на 50 б.п. является маловероятным событием.

Доллар при этом может получать поддержку со стороны спроса в статусе актива безопасной зоны. Однако закрытие ниже 95,50 по индексу доллара будет сигналом к тому, что коррекция себя еще не исчерпала, и индекс может снизиться в область 94,50–94,00.