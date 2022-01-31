Отскок рублевых активов в последнее утро «черного января» продолжается благодаря хорошему внешнему фону. Пока на четверть процента растут американские фьючерсы, но, самое главное, вновь пошла в гору нефть, прибавляя более процента и пытаясь уйти выше 90 долларов за баррель.

На этом фоне в лидерах утреннего роста «Газпром», Сбербанк и «Роснефть» — самые фундаментально сильные бумаги.

Вообще с середины прошлой недели картина по российскому рынку акций начала принципиально меняться. По характеру торгов стало складываться впечатление, что рынок отскакивает не только на закрытии шортов, но и на появлении пока еще очень осторожных инвестиционных покупок.

Причем инвесторы стали оценивать практические все новости с позитивной точки зрения. Вот и сегодня рынок проигнорировал появившиеся в выходные угрозы Великобритании ввести непонятно чем вызванные антироссийские санкции уже на этой неделе. По сообщениям СМИ, они предполагают заморозку активов российских компаний, «связанных с Кремлем».

Техническая картина по российскому рынку акций может быть улучшена в случае, если Индекс Мосбиржи сумеет закрепиться выше важного уровня 3500 пунктов. Пока индикатору сделать это не удавалось.

В последние дни основным драйвером роста российского рынка выступала нефть, пытающаяся закрепиться выше 90 долларов за баррель. Сейчас нефть торгуется аномально, практически не реагируя ни на периоды падения американского рынка акций, ни на укрепление доллара.

В конце недели ждем заседания ОПЕК+, которое с большой вероятностью примет решение оставить запланированные квоты повышения добычи неизменными. Возможно, это станет хорошим поводом для фиксации прибыли по нефтяным контрактам.

В целом же покупками увлекаться не советуем. Распродажи могут возобновиться в любой момент как из-за новых политических и санкционных новостей, так и в результате возобновления падения фондовой Америки.

Рубль в паре с долларом пытается обосноваться ниже поддержки 77,6. Пока процентный утренний рост курса рубля больше связан с закрытием длинных позиций по паре доллар-рубль теми участниками торгов, кто хеджировался долларом на выходные.

Сегодня рубль потеряет поддержку налогового периода, но это во многом компенсируется отсутствием покупок валюты в рамках бюджетного правила и традиционно низкой активностью импортеров в январе-феврале.

Взгляд на рубль сейчас у нас слабо позитивный. До тех пор, пока Банк России вновь не начнет скупать доллары и евро в ФНБ или не появятся сильные санкционные или политические риски.