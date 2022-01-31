Неделя завершилась на положительной территории. Индекс Мосбиржи достиг 3500 пунктов. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Татнефти (+3,36%). В аутсайдерах остался Polymetal (-4,38%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 77–78.

Большинство акций сохраняет положительную динамику. Темпы роста рынка и оборот торгов 28 января были заметно ниже, чем в ходе предшествовавшей сессии. Некоторым наблюдателям это дало основания утверждать, что отскок теряет силу. Однако динамика на Московской бирже была лучше, чем на европейских площадках. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи примерно на середине отскока, который будет длиться одну-две недели. Цель восходящей коррекции: диапазон 3600–3700 пунктов. Росту способствует улучшение новостного фона и положительная динамика в США под влиянием сильных корпоративных отчетов. На локальном рынке на предстоящей неделе в центре внимания мало публикаций отчетности.

Ожидаем разнонаправленные движения котировок. Ход торгов во многом будет определяться внешним и новостным фоном, в том числе публикацией данных о динамике розничных продаж и промпроизводства в Японии, а также отчет об объеме денежной массы в России. На локальном рынке в фокусе операционные результаты ЕМЦ. Прогноз для пары USD/RUB: 77,00–78,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3450–3550 пунктов.