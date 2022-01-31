Российский рынок акций завершал прошлую неделю ростом. Обороты торгов остаются высокими относительно средних значений последних месяцев. Однако сейчас все-таки наметилась тенденция постепенного снижения торговой активности после недавнего рекордного всплеска.

Сильнее остальных на прошедшем отскоке выглядели акции голубых фишек. Индекс компаний средней и малой капитализации отстает. Он традиционно может начать догонять позже или же при сценарии возобновления распродаж будет выглядеть чуть устойчивей.

На западных площадках в пятницу сформировался отскок. Цены на нефть держатся около рекордных с 2014 г.

В ближайшие дни и недели ключевым для российского рынка акций останется фактор геополитики. Причем речь касается не только голубых фишек, которые чутко реагируют на изменение внешней среды, но и второго/третьего эшелонов. В менее ликвидных бумагах также происходят сильные движения, что обусловлено в основном двумя факторами. Первый заключается в том, что снижение цен на голубые фишки приводит к перетоку вниз капитала из других отраслей. Второй связан с общим изменение уровня рублевых процентных ставок, что сказывается абсолютно на всех бумагах.

На выходных в ряде западных СМИ вновь поднималась тема потенциальных санкций в отношении России. Причем источники Reuters даже отметили, что некоторые новые ограничения в теории могут быть введены и без гипотетического вторжения на Украину.

В то же время администрация президента США считает бессмысленным введение санкций до вторжения, как это предлагали ряд американских сенаторов. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Она же сообщила, что главы внешнеполитических ведомств Энтони Блинкен и Сергей Лавров, вероятно, проведут новые переговоры на этой неделе.

От всего этого потока противоречивого информационного шума начинает кружиться голова. Вычленить между строк какую-то конкретику крайне сложно. В каждой второй статье указываются «неназванные источники» СМИ, доверия которым нет. Как известно, злейший враг рынка акций — неопределенность, и сейчас этот момент как никогда актуален.

По индексу МосБиржи общая техническая картина на прошлой неделе улучшилась. Идет попытка формирования возвратного движения наверх. Однако полной уверенности в его устойчивости сейчас нет. Причины описаны выше. Взгляд на краткосрочные перспективы осторожный.

Для подтверждения импульса роста индексу необходимо 1–2 сессии завершить выше области 3525–3540 п. В таком случае затем цели отскока сместятся к 3700–3750 п. В это же время негативным техническим сигналом станет повторный возврат ниже 3350 п.

В сложившихся условиях можно лишь предположить, что чуть осторожней участники рынка могут относиться к акциям банковского сектора. Кроме того, вряд ли при столь высоких рублевых процентных ставок будут пользоваться повышенным спросом бумаги электроэнергетического сектора. Более устойчивую динамику можно ожидать от акций экспортеров: нефтегазовый сектор, металлурги, химики.

На сырьевых площадках рыночная конъюнктура в целом остается благоприятной. Стоимость барреля Brent находится около $90. В рублях бочка торгуется выше отметки 7000, что предполагает премию в 23% к средним уровням за последние 12 месяцев. Это крайне благоприятная ситуация для акций большинства российских нефтяников, которые из-за фактора геополитики торгуются с существенным дисконтом к фундаментально справедливым уровням.

Отдельно стоит сказать о золоте. На прошлой неделе котировки резко пошли вниз, опустившись с $1850 до $1780. В результате очередная попытка начать устойчивое движение драгметалла наверх провалилась. Мы видим, что золото в текущем инфляционном цикле пока выглядит крайне слабо, что в том числе по цепочке транслируется в динамику акций золотодобывающих компаний. В этих условиях пока сложно рассчитывать на уверенный подъем таких бумаг как Полюс ил Полиметалл.

В США индекс S&P 500 уверенно отскочил и к текущему моменту вернулся в район знакового сопротивления — 200-дневной скользящей средней. В случае закрепления выше нее (4430–4440 п.) далее отскок может продолжиться к области 4490–4525 п.

Стоит отметить, что текущее движение наверх едва ли можно назвать стандартным разворотом в сторону очередных максимумов после коррекции. Все-таки неминуемое ужесточение ДКП со стороны ФРС теперь поменяло сентимент. Значительный рост — повод для сокращения длинных позиций, особенно в IT-секторе. В результате базовый прогноз, предполагающий очень широкий диапазон боковой консолидации по S&P 500, остается актуальным.